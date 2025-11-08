Societat
El Govern inverteix 16 MEUR per modernitzar casals cívics i comunitaris d'arreu de Catalunya
Les obres incrementaran l'eficiència energètica dels equipaments i es crearan 31 noves aules d'informàtica
La Generalitat invertirà 16 MEUR en el bienni 2025/2026 per rehabilitar i modernitzar casals cívics i comunitaris d'arreu de Catalunya. Les obres, a càrrec del Departament de Drets Socials i Inclusió i finançades parcialment amb fons europeus Next Generation, incrementaran l'eficiència energètica de diversos equipaments i crearan 31 noves aules d'informàtica en aquells centres que no disposaven d'aquest recurs.
Entre les principals obres en execució, hi ha la renovació del Casal Cívic i Comunitari el Prat de Llobregat-Delta, amb una inversió de més de 6 MEUR i la incorporació de sistemes d'aerotèrmia i plaques fotovoltaiques, i la reforma integral del Casal Cívic i Comunitari Sant Adrià de Besòs – La Mina, amb un pressupost de 3,5 MEUR.
El centre de la Mina millorarà la seva accessibilitat i augmentarà la seva superfície útil de 1.527 m² a 2.016 m², reforçant la seva funció com a espai de referència per al barri i punt clau del teixit social d'aquest barri de Sant Adrià de Besòs, segons el Departament de Drets Socials.
També sobresurten les obres de millora i reforma al Casal Cívic i Comunitari Barcelona – Sant Andreu, especialment en climatització i accessibilitat, o al Casal Cívic i Comunitari Sabadell – Centre, centrades en la rehabilitació d'ambdues façanes i la redistribució dels espais interiors, millorant l’eficiència energètica i l'accessibilitat.
Entre els projectes ja finalitzats hi ha l'Oficina d'Afers Socials i Famílies de Sant Boi Llobregat, el Casal Cívic i Comunitari Badalona - Turó d'en Carig, el Casal Cívic i Comunitari Badia del Vallès i el Casal Cívic i Comunitari Reus - la Rambla.
Els projectes innovadors i de millora energètica més destacats s'efectuen al Casal Cívic i Comunitari Sant Adrià de Besòs – Besòs, amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sobre una superfície de gairebé 1.000 m², la qual permetrà reduir el consum elèctric i avançar cap a un model d'autoconsum energètic; al Casal Cívic i Comunitari Terrassa - Can Jofresa, amb unes obres de reforma, redistribució i climatització valorades en 575.000 euros; i a la Casa del Mar Vilanova i la Geltrú i Casal Cívic i Comunitari Alcanar, que renovaran les seves sales d'actes per convertir-les en sales 4.0, amb tecnologia multimèdia, il·luminació intel·ligent i nous usos culturals i formatius.