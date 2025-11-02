Societat
La Cooperativa Cadí celebra 110 anys d'història
La Cooperativa ha commemorat la fita amb diversos actes durant el mes d'octubre
La Cooperativa Cadí ha celebrat aquest octubre els seus 110 anys d’història, una fita que consolida la seva trajectòria com a referent del cooperativisme agroalimentari al Pirineu i com a pilar fonamental per a la vida econòmica, social i ambiental del territori.
Homenatge als orígens
Els actes commemoratius van començar el passat 2 d’octubre amb la presentació del llibre dedicat a Josep Zulueta Gomis, fundador de la Cooperativa l’any 1915, coincidint amb els 100 anys de la seva mort. L’obra posa en valor la figura d’un visionari que va liderar la transformació del model econòmic de les nostres comarques a través del cooperativisme, que va permetre generar prosperitat per a la pagesia i arrelar-hi la població.
110 anys i un projecte en comú
El dia 5 d’octubre, socis i sòcies, i persones treballadores, van compartir un dinar de celebració amb la participació de més de 300 assistents. Durant l’acte el President, Jordi Calvet Vila, i la Directora General, Anna Puigcercós Font, van destacar la bona salut de la Cooperativa, la seva evolució i la força del seu capital humà, clau per continuar innovant i creixent al servei del nostre territori.
Una cooperativa amb arrels fortes i mirada de futur
Pel que fa al seu impacte econòmic, actualment la Cooperativa està formada per 63 famílies ramaderes de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que aporten conjuntament prop de 170.000 litres diaris de llet, la qual recull diàriament i li permet elaborar formatges i mantega de gran qualitat, reconeguts pel consumidor.
Cadí és un Grup que ha facturat 165 milions d’euros el darrer any i compta amb 231 persones treballadores. En aquest grup hi ha la pròpia Cooperativa, la filial al mercat francès –Per Inter–, el centre logístic a França –PSL–, i Llet Nostra, líder al mercat català en llet UHT marca fabricant.
També participen en un grup energètic del territori, Peusa, que genera, distribueix i comercialitza energia 100% renovable. «És un orgull poder col.laborar amb el desenvolupament de les nostres comarques i la seva gent mitjançant el suport que oferim a projectes socials, esportius i culturals», afirma la cooperativa.
«Un model cooperatiu que dona vida al Pirineu Cadí continua sent avui un motor econòmic i social de referència al Pirineu. El nostre compromís amb la pagesia i la seva sostenibilitat és ferm, tenint ben presents els reptes del relleu generacional i del canvi climàtic», afegeixen.
Els ramaders i ramaderes de Cadí, asseguren, no «només produeixen aliments frescos i de qualitat, sinó que cuiden el paisatge, prevenen incendis i mantenen viu el nostre entorn natural. Són els veritables jardiners del territori».
Per això, des de Cadí volen reforçar la consciència coŀlectiva sobre la importància de la sobirania alimentària i el consum de productes de proximitat: «El nostre consum determina el model de societat i de món que volem construir».
Donar suport als productes locals, expressen, és també garantir que les famílies ramaderes rebin un preu just per la seva feina, que les persones treballadores tinguin un salari digne i que els pobles del Pirineu continuïn vius i actius.