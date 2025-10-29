Política
En marxa la consulta a les bases de Junts per a avalar el trencament de les relacions amb el PSOE
Uns 6.300 militants estan cridats a participar de la votació, que acabarà aquest dijous amb l'anunci dels resultats
La consulta de Junts per Catalunya a les seves bases per a avalar el trencament de les relacions amb el PSOE ja està en marxa des d'aquest dimecres a les 10h. Uns 6.300 militants del partit estan cridats per a votar la proposta feta per Carles Puigdemont i aprovada per unanimitat de l'executiva aquest dilluns a Perpinyà. La votació s'allargarà fins aquest dijous a les 18h, quan es donaran a conèixer els resultats.
Concretament, han de respondre si «estan d'acord amb la proposta de la direcció nacional de donar per finalitzar l’acord d’investidura amb el PSOE arran dels seus incompliments» Poden fer-ho amb un 'sí', un 'no' o en blanc.