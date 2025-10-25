Política
Un vehicle informatiu recorrerà totes les comarques de Catalunya per explicar el pla de Govern
L'info truck ha fet la primera parada aquest dissabte a Girona coincidint amb les Fires de Sant Narcís
La Generalitat ha iniciat una campanya per explicar les línies d'actuació i les prioritats del pla de Govern arreu de Catalunya. Un vehicle informatiu recorrerà durant els pròxims mesos totes les capitals de comarca per detallar les prioritats de l'executiu en l'àmbit social, de mobilitat, econòmic o de salut.
L'info truck ha fet la primera parada aquest dissabte a Girona -a la plaça Pompeu Fabra- coincidint amb les Fires de Sant Narcís. Les parades del 'Pla de Govern al territori' coincideixen amb un dia de fira o festivitat que se celebra a cada comarca. Durant la jornada, es reparteix material informatiu amb les principals accions de l'executiu i també amb els projectes específics i destacats de cada comarca.
«Aquesta campanya, que comencem al Gironès, és un exercici de transparència i compromís per donar comptes de l'acció de Govern: compartir les línies estratègiques, explicar les actuacions que estem duent a terme i també quines són les prioritats de l'executiu», ha precisat la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, acompanyada del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart.
«Aquí al Gironès és evident que la gran inversió i la gran aposta del Govern és el Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, però n'hi ha d'altres com per exemple l'Institut Ermessenda en l'àmbit de l'educació, o el BRCAT Girona- Salt en l'àmbit de la mobilitat», ha apuntat Paneque.
«Precisament, el BRCAT el veurem començar a funcionar aquests dies de fires de Sant Narcís, i connectarà les dues ciutats amb més eficàcia i temps més curts», ha avançat la titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Les pròximes parades de la campanya a les comarques gironines seran el 22 de novembre a Olot, en el marc de la Fira Orígens, i el 13 de desembre a Banyoles, en el marc de la Fira de Nadal.