Societat
Gairebé 153.000 persones a Catalunya fan feina a temps parcial i voldrien treballar més hores
El 15,3% dels catalans que podrien treballar estan «infrautilitzats» pel mercat laboral
Gairebé 153.000 persones feien feina a temps parcial, però volien treballar més hores a Catalunya el 2024, un 30,8% més que l'any anterior. Així ho indica l'estadística que ha publicat per primera vegada l’Observatori del Treball i Model Productiu, que mesura la desocupació des d’una perspectiva més àmplia.
En concret, l’organisme ha posat xifres a la força de treball «infrautilitzada» pel mercat laboral. Segons els càlculs publicats, el 15,3% dels catalans que podrien treballar estaven «infrautilitzats». En aquest indicador s’hi inclouen els subocupats -que treballen menys hores del que voldrien-, els aturats clàssics, els inactius desanimats i els que busquen feina però no estan disponibles per incorporar-se. Entre 2023 i 2024, hi va haver un increment del 0,5% de la força de treball inutilitzada, fins a representar un total de 660.083 persones.
Tot i el lleuger increment, aquesta taxa s'ha anat reduint amb el temps, ja que fa deu anys representava el 27,5%. El màxim històric es va assolir el 2013, amb un 30,5% de persones que podien treballar amb capacitats no absorbides pel mercat.
El repunt registrat el 2024 es deu a l’augment del 30,8% de la subocupació, categoria que ja inclou 152.981 persones. Precisament, l’estadística mostra que els col·lectius que fan més feina parcial no volguda són les dones, els joves i els estrangers.
La diferència es nota especialment, per exemple, en la categoria de majors de 45 anys en la qual hi havia 10.768 homes i 51.973 dones. A més, els menors de 29 anys representen el 30% del total de subocupats i experimenten un creixement del 26% respecte al 2023.
D'altra banda, els estrangers representen un 64% del total de persones amb contracte parcial que voldrien treballar més hores.
Les dades també indiquen que un augment en l'última dècada de joves inactius desanimats que no busquen feina tot i que estan disponibles per incorporar-se a treballar.
Amb relació al conjunt de l’Estat, Catalunya ocupa la tercera posició del rànquing amb menys força de treball infrautilitzada, dues posicions per sobre que la de l’atur, on és la cinquena a la llista. La taxa catalana està quatre punts per sota de la mitjana espanyola (19,3%) i només és superada per Cantàbria (14,9%) i Navarra (15%).
A escala europea, supera per tres punts la mitjana de la Unió (11,7%), on només Espanya (19,3%), Finlàndia (17,9%), Suècia (17,8%) i Itàlia (15,8%) tenen una taxa superior a la catalana.