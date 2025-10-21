Infraestructures
Segon dia amb la megafonia i monitors de les estacions de Renfe fora de servei
Renfe ha assegurat que està investigant les causes de la incidència tècnica, que ja es va produir ahir
La megafonia i els monitors de les estacions de Rodalies es troben fora de servei per una incidència tècnica. Segons ha informat Renfe, es tracta de la mateixa incidència que va afectar aquest dilluns la megafonia i monitors d'un centenar d'estacions. Ara bé, les que no estan gestionades des del Centre de Gestió del Clot, és a dir, les de Sants, Passeig de Gràcia i Estació de França a Barcelona, no pateixen la incidència.
Davant l'afectació en la megafonia i els monitors, Renfe recomana consultar els laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i el servei. També les aplicacions i xarxes socials de Renfe i Rodalies. La incidència s'ha produït entre les 7.30h i les 8h i s'ha tornat a repetir a les 8.30h.
Renfe ha assegurat que n'està investigant les causes i indica que, un cop resolta, la recuperació de les comunicacions amb les estacions pot provocar que algunes de les pantalles de la xarxa donin error.