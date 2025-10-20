Infraestructures
Resolta la incidència que ha afectat la megafonia i les pantalles d'un centenar d'estacions catalanes
Els sistemes d'informació tornen a funcionar després d'una caiguda de tensió a les instal·lacions del Clot
Els sistemes d’informació, tant pantalles com megafonia, d’un centenar d’estacions de Rodalies tornen a funcionar, després de la incidència que ha començat cap a les 7 del matí i que ja ha quedat resolta, segons informa Renfe. Cap a les 9 s’havia pogut reiniciar el sistema, però la incidència encara no s'havia pogut solucionar del tot.
Les estacions afectades han estat les que gestiona Renfe, tant de Barcelona com d’altres punts de Catalunya, arribant fins a Vic, Maçanet, Manresa o Sant Vicenç de Calders. El motiu ha estat una caiguda de tensió a les instal·lacions del Clot, des d’on es gestionen aquestes estacions. En canvi, altres com les de Sants, Passeig de Gràcia o l’estació de França, gestionades per Adif, no han tingut problemes.
Durant el període en què ha durat la incidència, Renfe ha recomanat consultar els laterals i frontals dels trens per verificar-ne la destinació i el servei.
D’altra banda, la circulació de trens de l’R11 i RG1 es troba interrompuda entre Llançà i Portbou per una incidència a la infraestructura i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions.