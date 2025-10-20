Carreteres
Els radars han reduït un 31% els accidents de trànsit amb ferits o morts a Catalunya
Del 2002 al 2023 s'han estalviat 1.610 accidents, 372 greus, segons un estudi de la Generalitat
Els radars de velocitat a les carreteres catalanes van reduir un 31% els accidents de trànsit amb ferits i un 20% els accidents amb ferits greus o morts entre el 2002 i el 2023, segons un estudi encarregat pel Servei Català de Trànsit (SCT). A més, l'estudi conclou que la reducció arriba al 50% a partir del dotzè any de la seva instal·lació i no provoca més accidents abans o després del radar. Així, en total, s'haurien evitat uns 1.610 accidents amb ferits greus, 372 dels quals amb víctimes greus o mortals. Actualment hi ha 131 radars de velocitat fixos de punt senyalitzats.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de l'SCT, Ramon Lamiel, han presentat l'estudi, realitzat per Ivàlua, l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, realitzat amb les dades procedents dels radars des que estan senyalitzats.
L'anàlisi ha descobert que la reducció dels accidents és més important en el cas dels conductors homes, joves, de 25 a 44 anys, els que es produeixen per error del conductor, els que tenen lloc de dia i en dia laborable, i en els que estan implicats turismes o motocicletes. També s'ha detectat que no hi ha cap augment de la sinistralitat ni abans ni després del punt de control, entre 500 i 2.000 metres de distància, per frenades brusques abans del radar o acceleracions precipitades just després, el que es coneix com efecte cangur.
L'analista d'Ivàlua, Arnau Juanmartí, ha explicat que l'anàlisi també ha tingut en compte les millores que s'han fet en les carreteres amb radar, que s'han tingut en compte totes les causes dels accidents, no només la velocitat, tot fent una estimació, i que s'ha constatat que el radar també ajuda a disminuir els accidents provocats per altres causes, com les distraccions, ja que els conductors estan més atents. Pel que fa a l'efecte més intens en conductors joves, ha explicat que això es deu al fet que solen ser els que tenen hàbits de més risc a l'hora de conduir.
Per tot això, l'estudi conclou i recomana instal·lar nous radars fixos i senyalitzats en punts d'alta accidentalitat, avaluar l'efectivitat comparada entre radars de punt i radars de tram per determinar quins funcionen millor segons les circumstàncies, i millorar el sistema d'informació dels radars mòbils per analitzar-ne l'impacte en comparació als fixos.
Entre el 2002 i el 2023, Catalunya ha registrat una mitjana anual de 7.336 accidents de trànsit amb ferits, 1.177 dels quals amb ferits greus o morts.