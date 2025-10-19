Política
Puigdemont defensa la centralitat de Junts davant la «temptació» de sucumbir a «modes passatgeres»
Turull acusa Illa d'«amagar-se» davant els problemes i d'estar portant el país a la «residualitat» amb la seva gestió
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat la centralitat del seu partit davant la «temptació» de sucumbir a «modes passatgeres» d'altres formacions. Segons el president, «els pèndols van i venen i es mouen ràpid, però algú ha de tenir una mirada llarga».
Puigdemont ha fet aquestes declaracions de manera telemàtica en el marc del Campus Junts que s'ha celebrat aquest diumenge a Cardona. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat el president Illa d'«amagar-se» davant els problemes.
«Hem arribat a un punt que sembla que amb administrar ja n'hi ha prou». Segons Turull, Illa està portant el país a la «residualitat» i al «col·lapse» amb una gestió que ha qualificat de «qui dia passa any empeny».
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat el paper de la nova fundació del partit, Fundem la República, en l'elaboració de l'ideari de la formació. Segons Puigdemont, hi ha propostes que poden tenir èxit «a curt termini», però ha defensat que Junts té «mirada llarga» i que cal articular discursos que puguin «resistir» el pas del temps.
El president ha dit que la seva formació s'està preparant per a la independència amb propostes estructurades sobre les qüestions que demana la ciutadania com ara l'habitatge, l'energia, la seguretat o la immigració. «Hi ha altres maneres de preparar-se, però nosaltres preferim el rigor sense defugir els debats complexos», ha afegit.
Puigdemont també ha posat de relleu que la «veu» que estan elaborant potser no serà aplaudida, «però ha de ser respectada». «Han de ser propostes que es puguin explicar en la seva complexitat i que aguantin el pas del temps», ha afegit.
Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat durant el seu discurs que Catalunya viu un moment en què el «desencís» amb la política arriba a moltes capes. Davant d'això, «molts catalans quan veuen el seu govern, no s'hi reconeixen», ha criticat. Amb aquest escenari sobre la taula, Turull ha dit que des de la seva formació no s'hi volen posar «de perfil» i tampoc volen «atiar» el foc.
Segons el secretari general de la formació, Catalunya ha avançat quan ha tingut «una mirada llarga», i Turull ha dit que avui la troben a faltar. «Volem un govern que cregui en el país i en els catalans, que governi per servir i no per resistir al poder», ha afegit Turull.
El secretari general de Junts ha defensat que la trobada d'aquest cap de setmana a Cardona, de la fundació Fundem la República amb el títol «Campus Junts 2025: Nació i progrés, la represa independentista», ha servit per posar sobre la taula debats «complexos» i articular propostes sobre qüestions com el repte demogràfic que té Catalunya, el col·lapse dels serveis públics, millorar la fiscalitat, la cultura de l'esforç, el finançament o la llengua. «Ho hem fet amb una mirada llarga, buscant solucions als problemes. El país necessita respostes», ha assenyalat.
Turull també ha destacat la «incapacitat» d'Illa per fer una proposta a llarg termini. «No la pot fer perquè molts dels problemes que tenim venen del tracte de l'Estat amb Catalunya», ha assenyalat. «Tenen una obediència cega al PSOE, i des d'aquest punt de partida és impossible donar resposta als reptes del país», ha dit afegit que creu que poden tornar a assumir aquest lideratge.