Els fàrmacs cavall de Troia són més potents que la quimioteràpia contra el càncer de mama metastàtic
Un estudi de l'IBCC-Pangaea Oncology conclou que han de ser el tractament de primera elecció en el tipus triple negatiu
Els fàrmacs conjugats droga-anticòs (ADCs), coneguts com a cavalls de Troia, són més eficaços que la quimioteràpia convencional per tractar el càncer de mama metastàtic. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet per investigadors de l'IBCC-Pangaea Oncology.
L'anàlisi indica que, en tots els tipus de tumors de mama metastàtics, inclòs el càncer de mama triple negatiu metastàtic, els cavalls de Troia han d'utilitzar-se en primera línia, és a dir, un cop apareix la metàstasi com a tractament estàndard de primera línia.
En canvi, els investigadors creuen que cal continuar estudiant la importància dels cavalls de Troia en altres tumors que no siguin de mama. Del total de càncers de mama diagnosticats, entre el 10% i el 15% són triple negatiu, un dels subtipus més agressius i amb opcions terapèutiques més limitades.
Pot aparèixer a qualsevol edat, però és d'alta freqüència en dones joves. Una de les opcions terapèutiques que els investigadors analitzen són els ADCs. Aquests fàrmacs són una droga anticòs que es dirigeix als receptors, situats en la superfície de les cèl·lules, per unir-se a ells.
Transporten una càrrega amagada de quimioteràpia i, una vegada s'uneix al receptor, allibera la quimioteràpia dins de la cèl·lula tumoral i la destrueix selectivament.
L'estudi, publicat a la revista científica The New England Journal of Medicine, s'ha fet amb pacients amb càncer de mama triple negatiu prèviament no tractades i amb càncer localment avançat, no operable o metastàtic en el moment del diagnòstic.
En total han estat 558 pacients de 229 centres de 30 països, incloent-hi els Estats Units, el Canadà, nous països d'Europa occidental i 19 d'altres regions del món. Han estat assignades a una de les seves dues branques: unes per al cavall de Troia sacituzumab govitecan i les altres per al règim de quimioteràpia convencional.
En el cas de les tractades amb sacituzumab govitecan, la supervivència lliure de progressió de la malaltia va ser de 9,7 mesos, mentre les tractades amb quimioteràpia va ser de 6,9 mesos. La taxa de resposta objectiva va ser del 48% en les pacients tractades amb sacituzumab govitecan i detecta que la durada de la resposta va ser superior, de 12,2 mesos, en les pacients de la branca de sacituzumab govitecan. En el cas de la quimioteràpia, va ser de 7,2 mesos.
Un 38% més de control de la malaltia
L'estudi remarca que s'aconsegueix augmentar un 38% el control de la malaltia amb el cavall de Troia en les pacients amb càncer de mama triple negatiu metastàtic. També es millora la mitjana de temps fins a la progressió de la malaltia en gairebé tres mesos.
A més, el temps de resposta de les pacients és més prolongat, és a dir, una pacient que respongui a aquest tractament estarà més temps tractant-se amb el cavall de Troia que amb la quimioteràpia: amb la quimioteràpia està responent uns set mesos, mentre amb el cavall de Troia per sobre d'un any.
Pel que fa a la toxicitat, s'han observat episodis adversos en el 66% de les pacients tractades amb sacituzumab govitecan i en el 62% de les tractades amb quimioteràpia. Ara bé, la discontinuació del tractament va ser menor, del 4% en les pacients de la branca de sacituzumab govitecan davant el 12% en les de la branca de quimioteràpia.