Salut
Catalunya diagnostica 5.439 casos de càncer de mama el 2024, gairebé un 80% en majors de 50 anys
La supervivència de les pacients frega el 90% cinc anys després del diagnòstic, i el 84%, deu anys després
A Catalunya es van diagnosticar l’any passat 5.439 casos de càncer de mama, un centenar més que el 2023, segons dades del departament de Salut difoses coincidint amb el Dia Mundial contra el càncer de mama.
Com aleshores, aquests casos representen el 29% de tots els tumors diagnosticats en dones, i prop del 80% afecten dones majors de 50 anys. La supervivència de les pacients es manté també en els mateixos nivells, i frega el 90% dels casos després de cinc anys del diagnòstic, i el 84% després de deu anys.
L’any passat van morir per càncer de mama a Catalunya 1.080 dones. Segons el mateix Departament, les taxes d’incidència i mortalitat d’aquest càncer els últims 10 anys «s’han estabilitzat, atès que l’increment en el nombre de casos és proporcional a l’increment de població».
De fet, la taxa bruta (incidència de casos per cada 100.000 habitants) va baixar de 138 a 132 entre 2022 i 2023, coincidint amb un descens dels casos -de 5.497 a 5.337-. La taxa d’aquest 2024 no s’ha facilitat encara, i per tant no es pot ponderar si ha augmentat la incidència per l’increment d’un centenar de diagnòstics respecte de l’any passat.
Un 29% dels càncers en dones
Un 29% dels casos de càncer diagnosticats en les dones catalanes el 2024 són tumors de mama, essent aquest el tumor més freqüent. És el mateix percentatge que es va registrar l’any passat. Com s’ha dit, l’any passat es varen diagnosticar un total de 5.439 casos, i d’aquests gairebé un 79% (4.283), en dones majors de 50 anys. Més en concret, la meitat dels casos diagnosticats l’any passat van ser en dones d’entre 50 i 69 anys.
Un 63% dels casos diagnosticats a Catalunya provenen de les regions sanitàries de Barcelona Nord, Sud i ciutat, un 11% de la regió de Girona, un 9% del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, i la resta de regions comporten entre un 5% i un 6% cadascuna.
Alta supervivència
La supervivència del càncer de mama 5 anys després del diagnòstic és del 89,8%, la segona supervivència més alta de tots els càncers (després del càncer de tiroides, amb un 97%), mentre que 10 anys després de diagnòstic, la supervivència de les pacients és del 84,1%.
Programa de detecció precoç de càncer de mama
Segons les últimes dades consolidades del Programa de detecció precoç de càncer de mama de Catalunya, l’any 2023 es va convidar 443.608 dones de 50 a 69 anys a fer-se mamografia. D’aquestes, 292.881 (un 66%) van fer-se la mamografia. Això va permetre detectar 1.465 càncers de mama.
La invitació de cada dona a fer-se la mamografia es fa per carta, i de manera addicional, poden rebre un SMS de recordatori. Si el resultat de la mamografia és normal, s’informa la dona per carta en la qual s’inclou el resultat i la recomanació d’una nova citació 2 anys després si no ha superat l’edat dels 70 anys.
Si cal fer estudis complementaris per estudiar amb més detall una alteració detectada a la mamografia, s’informa la dona des del Programa i se cita per fer les proves. En un petit percentatge de casos, la recomanació és de fer un control avançat als 6/12 o 18 mesos per a major seguretat. En aquest cas, també s’informa a la dona per carta i es tornarà a citar a fer-se el control de manera automàtica.