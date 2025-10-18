Salut
Una nova teràpia abans de la cirurgia millora el pronòstic en pacients amb càncer de mama agressiu
Ofereix millors resultats i menys efectes adversos que la quimioteràpia tradicional
Investigadors de l'Hospital Universitari de Munic i del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) han descobert que administrar l'anticòs conjugat trastuzumab deruxtecan abans de la cirurgia millora els resultats en dones amb càncer de mama HER2+ en estadi precoç, però localment avançat i d'alt risc.
En concret, l'assaig clínic internacional DESTINY-Breast11 ha revelat que aquesta estratègia terapèutica augmenta la taxa de resposta patològica completa - un indicador clau per reduir el risc de reaparició de la malaltia - i té menys toxicitat que la quimioteràpia estàndard.
A l'estudi hi han participat 641 pacients i els resultats s'han presentat aquest dissabte al Congrés Europeu d'Oncologia (ESMO), que se celebra a Berlín. Un nou tractament podria representar un pas endavant en la lluita contra el càncer de mama HER2+, un subtipus agressiu però tractable.
Segons el doctor Santiago Escrivà de Romaní, investigador del VHIO, «una de cada tres pacients diagnosticades de càncer de mama en estadi primerenc és considera d'alt risc, ja que hi ha més probabilitat que la malaltia reaparegui i presenti un pronòstic desfavorable si no reben el tractament adequat».
Per aquesta raó, ha apuntat, és molt important poder obtenir una resposta patològica completa, és a dir eliminar totalment les cèl·lules canceroses de la mama i dels ganglis en el moment de la cirurgia.
Els resultats de l'assaig clínic internacional de fase 3 DESTINY-Breast11 han mostrat que el nou fàrmac T-DXd, que combina un anticòs amb un agent quimioteràpic, augmenta significativament aquesta resposta patològica completa, el que és imprescindible per millorar el pronòstic i reduir la probabilitat que el càncer reaparegui.
A més d’una millor eficàcia, Escrivà de Romaní ha indicat que la nova teràpia també presenta un millor perfil de seguretat. A diferència de la quimioteràpia estàndard basada en antraciclines - que pot provocar efectes secundaris greus, com ara problemes cardíacs - , el T-DXd es tolera millor i redueix la toxicitat global del tractament.
En l’estudi hi han participat 641 dones diagnosticades recentment i que no havien rebut cap tractament previ. La meitat va rebre el tractament innovador i l’altra meitat la quimioteràpia convencional. La taxa de resposta completa va ser del 67,3% en el grup del T-DXd, enfront del 56,3% en el grup estàndard.
L'investigador s'ha mostrat convençut que aquests resultats podrien obrir la porta a un nou estàndard terapèutic per a aquest grup de pacients, oferint més opcions amb menys impacte sobre la qualitat de vida.
L'anticòs conjugat trastuzumab deruxtecan (T-DXd) ja està aprovat a Espanya com a tractament de segona línia per a determinats grups de pacients amb càncer de mama HER2+ avançat.