Societat
Mor als 73 anys el periodista i exdirector de TV3 Enric Canals
Autor de documentals i assajos, va combinar la direcció televisiva amb una extensa carrera periodística
El periodista, guionista, productor televisiu i exdirector de TV3 Enric Canals ha mort als 73 anys, segons que ha informat aquest dissabte la cadena autonòmica, que cita fonts de la família.
Canals, nascut a Tiana (Maresme) el 1952, va ocupar càrrecs de responsabilitat des de la fundació de Televisió de Catalunya, on va ser el primer cap de programes i, entre el 1984 i el 1989, segon director de la cadena pública, després de substituir el polèmic Alfons Quintà.
Durant la seva etapa al capdavant de TV3 es va inaugurar la seu de Sant Joan Despí, el 1986, i es va posar en marxa el segon canal de la televisió catalana, el Canal 33, el 1988, consolidant així els canals de l'administració catalana.
També es va emetre per primera vegada programació en aranès a la Vall d’Aran, es van obrir delegacions a Girona, Lleida i Tarragona, i es va crear el «Telenotícies Comarques».
En l'àmbit de la premsa escrita, va treballar a El País i al Diari de Barcelona, i va dirigir el diari El Observador, mentre que també va col·laborar a Ràdio Barcelona.
El 1990 va fundar la productora Mercuri SGP, responsable de sèries documentals com «Te’n recordes…?», «Els dies que van canviar la nostra vida» i «Un món en flames».
Canals també va ser membre del Consell Audiovisual de Catalunya i director general de difusió de la Generalitat entre el 1997 i el 2001, a més de formar part del consell d'administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, entre el 2004 i el 2008.
El 2013 va ser guardonat amb el Premi Godó de reportatges per l'assaig periodístic «Pujol Catalunya. El consell de guerra a Jordi Pujol», que posteriorment es va convertir en un documental del programa «Sense Ficció».