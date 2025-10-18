Mobilitat
Més de 10 km de retencions a l'AP-7 per dos accidents de trànsit a la Roca del Vallès i Gelida
Un xoc entre un turisme i una furgoneta a la C-152 a les Preses ha deixat tres ferits menys greus
L'AP-7 registra més de 10 quilòmetres de retencions aquest dissabte al migdia per dos accidents de trànsit a la Roca del Vallès -en sentit Girona- i Gelida (Alt Penedès), en direcció Tarragona.
Un xoc entre dos turismes a la Roca del Vallès provoca fins a 8 quilòmetres de congestió des de Parets del Vallès, mentre que una topada amb sis vehicles implicats a Gelida genera uns 5 quilòmetres de circulació lenta i aturades des de Martorell, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT).
En paral·lel, una col·lisió entre un turisme i una furgoneta a la C-152 a les Preses (Garrotxa) ha deixat un balanç de tres ferits menys greus, un dels quals menor d'edat. Tots els afectats han estat evacuats pel SEM a l'Hospital Josep Trueta de Girona.