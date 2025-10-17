Judicial
Jutjat el pare de Rosa Peral per suposadament mentir en el judici contra la seva filla
L'home va dir que havia vist la víctima un dia després de la seva mort
El pare de Rosa Peral, una de les condemnades pel crim de la Guàrdia Urbana, ha estat jutjat aquesta setmana per haver suposadament mentit en el judici contra la seva filla per intentar-la exculpar. L'home, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l'ACN, s'exposa a un any i quatre mesos de presó i 1.800 euros de multa per un delicte de fals testimoni. Un acusat pot mentir per defensar-se davant d'un tribunal, però els testimonis ho tenen prohibit. A més, l'home podria haver no testificat perquè l'acusada era la seva filla.
En concret, l'acusació pública creu que Paco Peral va mentir sobre quan va ser l'última vegada que va veure la víctima, Pedro Rodríguez, que en aquell moment era parella de Rosa Peral. La data que va indicar ell, el 2 de maig, és l'endemà de la matinada en què s'ha situat el crim. A més, la sentència del cas també va aclarir que, després de la mort de Rodríguez, Rosa Peral va utilitzar el seu mòbil per fingir que continuava viu i intentar exculpar-se. Per tant, la data en què Paco Peral situés la víctima amb vida per última vegada era una dada clau per concretar el moment del crim i aclarir el paper que hi van tenir la seva illa i l'altre condemnat, el també agent de la Guàrdia Urbana Albert López.
Segons la tesi de la fiscalia, Paco Peral va mentir amb l'objectiu de «beneficiar la seva filla i exculpar-la de la seva participació dels fets, així com de desplaçar l'autoria dels fets a l'altre coacusat». De fet, al judici dos agents dels Mossos d'Esquadra van declarar que, quan van anar a visitar Paco Peral per entregar-li unes claus, ell mateix els va dir que «volia dir-los la veritat» i que quan havia declarat davant la policia havia dit que havia vist la víctima amb vida el 2 de maig a casa de la seva filla «perquè ella li hi havia demanat». Això mateix consta en l'atestat que els agents van redactar aquell dia, però, en canvi, Paco Peral va negar rotundament aquesta conversa amb els agents.
Com tots els testimonis que declaren en un judici, Paco Peral va ser advertit abans de començar de les conseqüències legals que pot comportar mentir a un tribunal. El delicte de fals testimoni comporta penes d'entre sis mesos i dos anys de presó, i poden ser més altes encara si es menteix en contra de l'acusat o si el fals testimoni condueix a una condemna. A més, Paco Peral va tenir l'opció d'acollir-se a la dispensa de no declarar, com s'ofereix a tots els testimonis en un judici on l'acusat és un familiar directe, però va declinar-ho i va preferir testificar.