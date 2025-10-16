Viral
Quan s’encendran els llums de Nadal a Barcelona?
L'acte d'encesa s'avança uns dies respecte l'any passat però tornarà a fer-se des de Passeig de Gràcia
Barcelona encendrà els llums de Nadal el dissabte 22 de novembre a partir de les 18.30 h al Passeig de Gràcia, des d'on es donarà pas a l'encesa de tota la il·luminació de la ciutat. Així, el tret de sortida tornarà a ser el Passeig de Gràcia, com l'any passat, però aquest cop es farà en dissabte.
Així ho ha anunciat la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica i Ocupació, Raquel Gil, que ha explicat que enguany s'avança uns dies -l'any passat l'encesa va ser el dijous 28 de novembre- perquè l'alcalde Jaume Collboni i altres membres del govern tenen previst anar a la Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic), que se celebra del 29 de novembre al 7 de desembre i que té Barcelona com a ciutat convidada d'honor en la seva 39a edició.