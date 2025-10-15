Vaga 15-O
Rodalies pateix més d'una desena de supressions de trens en l'inici de la vaga per Palestina
Renfe assegura que es presta el 97% del servei d'un dia feiner
Rodalies pateix aquest dimecres al matí la supressió de més d'una desena de trens amb motiu de la vaga per Palestina. Des de primera hora, Renfe ha informat que té «supressions puntuals» que està comunicant a través de les estacions i en els seus canals de X i WhatsApp. Amb tot, fonts de la companyia asseguren que s'està complint el 97% del servei d'un dia feiner.
Per ara, alguns dels serveis afectats són l'R1 de les 6.39 h des de l'Hospitalet, el de les 06.41 h des d'Arenys de Mar, o el de les 7.42 h des de Blanes; els R2sud de les 6.32 h i 7.02 h amb sortida des de Sant Vicenç de Calders, o els que havien de sortir de l'Estació de França a les 6.18 o les 8.18 hores.
També s'han suprimit els serveis de les 06.27 i les 08.27 h de l'R3 des de Vic o els de les 07.27 i el de les 8.57 h des de la Garriga. D'altra banda, també hi ha retards a l'R8, l'R4, l'R2sud o l'R11.
En alguns casos, la companyia assegura que s'ha hagut de suprimir algun tren pel «no compliment dels serveis mínims», com és el cas del tren de l'R2sud que hauria de sortir de Sant Vicenç de Calders a les 10.02 hores i arribar a l'Estació de França a les 11.21 hores.
D'altra banda, el tren de l'R16 de les 6.49 hores amb origen Ulldecona-Alcanar-La Sénia i amb destí Barcelona Estació de França a les 10.24 hores circula amb una demora aproximada de tres quarts d'hora.
Els serveis mínims decretats pel Govern estableixen que el servei de transport públic ha de funcionar al 66%.