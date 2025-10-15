Educació
Educació xifra en un 0,33% el seguiment de la vaga general per Palestina, amb la informació d'un 3,2% dels centres
Un 0,02% dels treballadors han secundat l'aturada parcial, amb el 6,28% dels centres comunicats a les 9.30 hores
El Departament d'Educació ha xifrat en un 0,33% sobre el total de la plantilla el seguiment de la vaga general en solidaritat amb Palestina, amb la informació aportada per un 3,20% dels centres fins a les 9.30 hores. D'altra banda, hi ha un 0,02% de treballadors que han secundat l'aturada parcial, amb la comunicació del 6,28% dels centres.
Aquestes xifres inclouen tot aquell personal del Departament d'Educació, no només els docents, sinó també d'atenció educativa, d'administració i serveis o laboral. La conselleria preveu actualitzar les dades de seguiment a les 13.00 hores.