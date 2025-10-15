Diari Més

Educació xifra en un 0,33% el seguiment de la vaga general per Palestina, amb la informació d'un 3,2% dels centres

Un 0,02% dels treballadors han secundat l'aturada parcial, amb el 6,28% dels centres comunicats a les 9.30 hores

Capçalera de la manifestació de CCOO amb la pancarta per la Via Laietana.

Capçalera de la manifestació de CCOO amb la pancarta per la Via Laietana.ACN

ACN

El Departament d'Educació ha xifrat en un 0,33% sobre el total de la plantilla el seguiment de la vaga general en solidaritat amb Palestina, amb la informació aportada per un 3,20% dels centres fins a les 9.30 hores. D'altra banda, hi ha un 0,02% de treballadors que han secundat l'aturada parcial, amb la comunicació del 6,28% dels centres. 

Aquestes xifres inclouen tot aquell personal del Departament d'Educació, no només els docents, sinó també d'atenció educativa, d'administració i serveis o laboral. La conselleria preveu actualitzar les dades de seguiment a les 13.00 hores.

