Societat
Unes 3.700 persones es manifesten a Barcelona amb proclames contra Sánchez i l'independentisme
El manifest denuncia que Espanya és «ostatge de set vots separatistes»
Unes 3.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest 12 d'octubre al centre de Barcelona amb motiu del Dia de la Hispanitat. La mobilització ha estat convocada per Catalunya Suma i Espanya i Catalans, amb el suport del PP, Vox, Ciutadans, Societat Civil Catalana i la fundació DENAES, entre altres entitats constitucionalistes.
La marxa ha començat al passeig de Gràcia, a l'altura de la Pedrera, i ha acabat el recorregut a la plaça Catalunya, on s'ha llegit el manifest. El text denuncia que el govern de Pedro Sánchez ha convertit Espanya en «ostatge de set vots separatistes». Durant els parlaments també hi ha hagut lloances a l'opositora veneçolana Maria Corina Machado, nou Nobel de la Pau.
La manifestació ha transcorregut pel centre de Barcelona tranquil·lament entre proclames contra el govern espanyol i contra els independentistes. La majoria de la marxa ha transcorregut en un ambient festiu, acompanyat de danses folklòriques de l'Amèrica Llatina. Segons la Guàrdia Urbana, ha aplegat 1.200 manifestants i 2.500 folklòrics.
A la convocatòria hi han estat presents dirigents de partits constitucionalistes, com el líder del PPC, Alejandro Fernández, o el president de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, a més de diputats al Parlament i regidors a l'Ajuntament.
Els manifestants darrere la capçalera de Vox també han cridat «Pedro Sánchez fill de puta», «Puigdemont a la presó» o «Espanya cristiana i no musulmana».
De manera marginal, s'hi ha pogut veure alguna simbologia preconstitucional, com ara banderes franquistes i falangistes o un cartell amb el rostre de Franco, que l'organització ha intentat expulsar de la marxa sense èxit. També hi ha hagut petits incidents quan manifestants de l'organització Tabàrnia han intentat situar-se davant la capçalera principal.
En l'acte de clausura a la plaça Catalunya, el portaveu de les entitats organitzadores, Javier Megino, ha defensat que «avui és el veritable dia nacional dels catalans», i ha celebrat que «Barcelona s'hagi convertit en la capital de la hispanitat».
Hi ha hagut altres intervencions, com la d'Amalio de Marichalar (De español a español por la Constitución), que ha denunciat que Sánchez «actua en mode cop d'estat d'última generació», i l'ha acusat de pactar «amb un pròfug de la justícia» i «amb qui porta llistes electorals ensangonades».
Aquesta manifestació ha tingut lloc per catorzè any en el 12-O. La participació ha estat similar a la de fa dos anys, quan van reunir un miler de persones. L'any passat en van ser la meitat, unes 500.
Manifest contra Sánchez i l'independentisme
El manifest de les entitats convocants denuncia que «el PSOE, amb Pedro Sánchez al capdavant, ha decidit que Espanya es converteixi en ostatge de set vots separatistes i admet que el xantatge val més que la igualtat dels espanyols».
«No podem ni volem acceptar que Espanya està a mercè de qui l'odien. No podem ni volem acceptar que es regalin privilegis a qui es burla de les nostres lleis i de la nostra democràcia», continua el manifest. I conclou: «No podem ni volem resignar-nos a veure com es negocia amb qui intenten donar un cop contra la nació».