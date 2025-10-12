Successos
Vídeo: detingut un home per sis robatoris amb força en bugaderies autoservei de Barcelona
El jutge li ha imposat una ordre d'allunyament de tres establiments al districte de Sant Martí
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys acusat de sis robatoris amb força en bugaderies autoservei de Barcelona, entre el 27 d'agost i el 22 de setembre.
L'arrestat acumula quatre detencions per fets similars, on se li atribueixen fins a 16 robatoris consumats i temptatives a bugaderies de Barcelona.
El pispa va passar a disposició judicial el dimecres 1 d'octubre i el jutge instructor va imposar-li una ordre d'allunyament de qualsevol bugaderia de Barcelona i, concretament, la prohibició d'apropar-se a menys de 50 metres de tres establiments situats al districte de Sant Martí de Barcelona.
El detingut accedia en horari d'obertura als establiments i intentava forçar les màquines de recaptació amb un tornavís. Tot i que en determinades ocasions no aconseguia endur-se els diners, el lladre provocava danys a les màquines per valor de més de 10.000 euros.