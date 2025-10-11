Successos
Presó provisional per l'assassí confés del seu gendre Mosso d'Esquadra a Lleida
L'home va disparar almenys quatre trets a la víctima i posteriorment es va entregar als agents
El jutjat de guàrdia de Lleida ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'assassí confés del seu gendre Mosso d'Esquadra, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Els fets van passar aquest dimecres quan l'home, de 78 anys, va disparar almenys quatre trets a la víctima, de 47 anys, al carrer Doctora Castells del barri de Cappont.
Posteriorment, l'agressor va guardar l'arma en una bossa, va cobrir el cos amb un llençol i va trucar al 112. Així mateix, es va entregar als agents que es van desplaçar al lloc dels fets. El jutge manté la causa oberta per assassinat.
Segons fonts pròximes al cas, s'està a l'espera de recopilar l'historial clínic i psíquic de l'home per determinar si té algun trastorn mental, tot i que d’entrada no s’ha detectat cap patologia. Les mateixes fonts assenyalen que la motivació del crim haurien estat unes desavinences familiars.
Segons sembla, l'home no tenia relació amb la seva filla ni amb el seu gendre, i es queixava que li havien prohibit veure les dues netes. Els investigadors consideren que la seva actitud confirma una planificació prèvia del crim.
El crim es va produir pels volts de les 15.20 hores. Els veïns de la zona van explicar que van sentir almenys quatre o cinc detonacions, que la víctima va caure a terra i que l'agressor li hauria disparat novament.
El mosso vivia al barri de Cappont, a pocs metres d'on va ser assassinat. Sumava 21 anys de servei a la policia catalana i, entre altres, havia treballat a la comissaria de Lleida. La seva mort ha causat una gran commoció en el cos policial.
D'altra banda, una de les entitats esportives de la ciutat a la qual estava vinculada la víctima han fet una sortida en record seu aquest dissabte al matí.