Societat
Alerten de missatges fraudulents per vacunar-se de la grip i la covid o renovar la targeta
El Departament diu que els ciberdelinqüents es fan passar pel Ministeri i demana no proporcionar dades personals
El Departament de Salut alerta de missatges fraudulents que tenen com a objectiu utilitzar dades personals de ciutadans. Així ho ha avisat a la xarxa X, en què indica: «Si reps una trucada o un sms, suposadament del Ministeri de Sanitat, demanant-te dades per vacunar-te de la grip i el covid o per renovar-te la targeta sanitària, no proporcionis cap dada personal». Aquestes accions, avisa Salut, estan fetes per ciberdelinqüents que faran servir fraudulentament les dades.
El Departament ha fet aquest avís després de tenir constància, expliquen fonts de Salut, que uns ciberdelinqüents organitzats han estat enviant missatges massius aquest dijous demanant dades als ciutadans amb l'excusa de la vacunació de la grip i la covid.