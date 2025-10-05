Societat
Deu detinguts i 23 ferits, un de gravetat, en la manifestació de dissabte a la tarda a Barcelona en suport a Palestina
La majoria dels ferits són de caràcter lleu i agents dels Mossos d'Esquadra
Els Mossos d'Esquadra han detingut deu persones després de la manifestació d'aquest dissabte al vespre en suport a Palestina, que ha acabat amb destrosses en l'exterior d'alguns locals de la Rambla i Plaça Sant Jaume, entre d'altres. Segons ha informat la policia catalana, les detencions s'han produït per desordres públics, danys i atemptat contra els agents de l'autoritat.
En paral·lel, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha efectuat 23 assistències en total: 20 per ferides lleus (19 dels quals agents dels Mossos), 2 per ferides menys greus i 1 per ferides greus. En aquest últim cas, l'afectat ha caigut per les escales del metro i ha estat evacuat a l'Hospital Clínic. El SEM ha activat quatre ambulàncies per atendre els ferits.
En la manifestació del matí -molt més multitudinària amb la participació de 70.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i fins a 300.000, segons els organitzadors- els Mossos han arrestat una persona per un delicte de danys.
Tot i ser més concorreguda, la marxa del matí ha transcorregut sense problemes fins a l'Arc del Triomf mentre que a la tarda, poc abans de les cinc de la tarda, s'ha iniciat una segona marxa des d'aquest mateix punt que ha acabat amb aldarulls causats per alguns dels participants. En aquesta segona marxa, segons la Guàrdia Urbana, hi ha pres part un màxim de 2.000 persones.
Després de sortir d'Arc del Triomf, han recorregut alguns carrers com la Plaça Urquinaona, Via Laietana, Plaça Sant Jaume i la Rambla. En aquest darrer carrer, han trencat alguns vidres de locals de restauració i supermercats, i han causat pintades cridant al boicot a Israel. Tot seguit, han pujat a Plaça Catalunya, on també han trencat alguns vidres de grans superfícies. Tot seguit, els Mossos han iniciat les càrregues i han utilitzat gas pebre per intentar dispersar els concentrats.
La marxa ha començat a les cinc de la tarda a Arc del Triomf, on havia acabat la primera manifestació. A la tarda, ho ha fet amb dos grups que han sortit amb uns deu minuts de diferència.
El primer, més minoritari, s'ha mogut per la Rambla mentre que el més nombrós ho ha fet per Via Laietana, tal com s'havia previst. No obstant això, un grup aïllat de manifestants ha fet pintades i han trencat vidres d'alguns establiments com cadenes de supermercat i locals de cadenes de menjar ràpid situats a la Plaça Urquinaona, Plaça Sant Jaume i a la mateixa Rambla.
Ha estat en aquest darrer punt on el grup que ha causat incidents s'ha anat movent entre una hamburgueseria i un supermercat, separats per pocs centenars de metres, fins que han decidit pujar fins a Plaça Catalunya, on també han fet pintades i han fet malbé alguns aparadors. A partir d'aleshores, han entrat en escena diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra, que han carregat contra alguns manifestants i han utilitzat el gas per dispersar-los.