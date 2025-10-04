Successos
Pintades i vidres trencats en alguns locals durant la manifestació a favor de Gaza a Barcelona
Els establiments atacats són de cadenes internacionals
Un grup de manifestants ha causat danys en alguns locals de Ciutat Vella al seu pas pel centre de Barcelona, durant la segona marxa de suport a Gaza aquest dissabte a la tarda. La marxa ha començat separada en dos grups a les proximitats d'Arc del Triomf: un primer s'ha desviat cap a La Rambla i el gruix de manifestants s'ha dirigit a la Via Laietana.
A la Rambla, s'han aturat davant del local d'una cadena de supermercats i hi han fet algunes pintades, mentre que en un establiment de menjar ràpid, situat a uns pocs centenars de metres, han trencat els vidres de l'aparador i han bolcat les taules i les cadires de la terrassa.
Tot seguit, han tornat a pujar la Rambla amunt. Minuts abans, un grup aïllat de manifestants també han trencat els vidres del local d'un altre local de restauració d'una multinacional de la Plaça Sant Jaume i hi han fet pintades cridant al boicot a Israel i consignes a favor de Gaza. A pocs metres, han fet pintades a un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra estacionat al carrer Ferran aprofitant que en aquell moment no hi havia cap agent.
D'altra banda, a l'inici de la marxa, quan es trobava a l'altura de Plaça Urquinaona, alguns manifestants també han causat desperfectes amb pintades en un altre local de la mateixa cadena que el de la Plaça Sant Jaume i en una hamburgueseria. També han simulat precintar els locals amb el missatge 'Tancat per genocidi'.