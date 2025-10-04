Diari Més

Pintades i vidres trencats en alguns locals durant la manifestació a favor de Gaza a Barcelona

Els establiments atacats són de cadenes internacionals

Un encaputxat causa danys a un establiment d'una cadena de supermercats a la Rambla de Barcelona

Un encaputxat causa danys a un establiment d'una cadena de supermercats a la Rambla de Barcelona

ACN

Un grup de manifestants ha causat danys en alguns locals de Ciutat Vella al seu pas pel centre de Barcelona, durant la segona marxa de suport a Gaza aquest dissabte a la tarda. La marxa ha començat separada en dos grups a les proximitats d'Arc del Triomf: un primer s'ha desviat cap a La Rambla i el gruix de manifestants s'ha dirigit a la Via Laietana. 

A la Rambla, s'han aturat davant del local d'una cadena de supermercats i hi han fet algunes pintades, mentre que en un establiment de menjar ràpid, situat a uns pocs centenars de metres, han trencat els vidres de l'aparador i han bolcat les taules i les cadires de la terrassa. 

Tot seguit, han tornat a pujar la Rambla amunt. Minuts abans, un grup aïllat de manifestants també han trencat els vidres del local d'un altre local de restauració d'una multinacional de la Plaça Sant Jaume i hi han fet pintades cridant al boicot a Israel i consignes a favor de Gaza. A pocs metres, han fet pintades a un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra estacionat al carrer Ferran aprofitant que en aquell moment no hi havia cap agent.

D'altra banda, a l'inici de la marxa, quan es trobava a l'altura de Plaça Urquinaona, alguns manifestants també han causat desperfectes amb pintades en un altre local de la mateixa cadena que el de la Plaça Sant Jaume i en una hamburgueseria. També han simulat precintar els locals amb el missatge 'Tancat per genocidi'.

