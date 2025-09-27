Societat
Famílies monoparentals i nombroses ja poden descarregar els seus certificats directament d'internet
L’expedició dels carnets de família és un dels tràmits més sol·licitats de la Generalitat
Les famílies nombroses i monoparentals ja poden descarregar els seus certificats directament d'internet. Aquests justificants serveixen per poder accedir a descomptes en la matrícula dels estudis universitaris o de formació professional, transports, activitats culturals o bonificacions en subministraments, per exemple.
A partir d’ara ja no caldrà que es desplacin a una oficina d’atenció ciutadana o que el demanin mitjançant el web de tràmits. L’expedició dels carnets de família nombrosa és un dels tràmits més sol·licitats de la Generalitat.
Per obtenir un certificat amb la identificació de tots els membres de la família o un d’històric, en canvi, encara és necessari fer-ne la petició presencialment o mitjançant el web de tràmits.
El Govern està treballant en més de 170 tràmits i serveis que el juny de l’any que ve s’hauran transformat amb l’objectiu d’agilitzar-los, reduir la burocràcia i millorar l’atenció ciutadana.
En el marc d’aquest pla s’han prioritzat 10 tràmits que són els més sol·licitats, i entre aquests hi ha els títols de família nombrosa i monoparental.
A més de la descàrrega del web s’està treballant en més accions, com ara requerir menys documents i dades, millorar la comunicació per reduir les consultes o allargar la vigència dels títols de manera automàtica.