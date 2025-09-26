Turisme
La pujada de la taxa turística s’ajorna almenys fins a l’abril del 2026
L’impost havia de començar a aplicar-se al maig i es va endarrerir fins a l’octubre
L’augment de la taxa turística s’ha ajornat almenys fins a l’abril del 2026, segons ha avançat aquest divendres El Periódico i ha pogut confirmar l’ACN de fonts del Departament d'Economia i Finances. L’increment del tribut l’estan negociant, des de principis d’any, el Govern amb Comuns i ERC. La implementació d’aquesta nova tarifa estava prevista per al maig, després que la Generalitat ho aprovés mitjançant un decret llei, però abans de l’entrada en vigor de la mesura, l’executiu català va ajornar la pujada per tramitar-la via projecte de llei en lloc de fer-ho amb un decret de llei. Aquesta decisió va suposar traslladar l’increment del tribut fins a l’octubre d’enguany, per aplicar a la temporada de tardor-hivern.
Inicialment, l’acord entre Govern i Comuns fixava duplicar la taxa turística de Catalunya. Això afectava tots els establiments turístics (hotels, pisos turístics i creuers), i en el cas de Barcelona, el gravamen podria elevar-se fins a un màxim de 15 euros per persona i nit. Alhora, en l’acord entre Economia i Comuns per endarrerir la nova taxa turística, es va decidir destinar els prop de 60 milions d’euros que es deixarien de recollir amb l’impost a polítiques d’habitatge.
L’ajornament del tribut, com a mínim, fins a l’abril s’explica perquè aquest gravamen té dos períodes de liquidació a l’any. Per una banda, en aquest quart mes de l’any, que comprèn la primavera i l’estiu, i, per l’altra, l’octubre, que és la temporada de tardor i hivern.