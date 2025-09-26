Seguretat
La Creu Roja atén 2.200 persones i en rescata 68 a les 16 platges catalanes on ha prestat servei aquest estiu
El servei de vigilància i socorrisme ha fet més de 56.000 avisos preventius
La Creu Roja ha atès 2.214 persones i n'ha rescatat 68 a les 16 platges catalanes on ha prestat servei aquest estiu. Són platges de Tarragona ciutat, Deltebre, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Begur. La xifra de persones rescatades suposa un 6% més que les 64 de l'any passat. Al llarg de la temporada d'estiu, que va tancar el 15 de setembre, els equips han informat de possibles riscos a banyistes en 56.133 ocasions (47.031 l'any passat). De les atencions sanitàries fetes, 51 van requerir trasllat a un centre sanitari. També es van fer 60 assistències a embarcacions i van localitzar 27 menors que els seus familiars havien perdut de vista.
Els avisos preventius han estat principalment per possibles corrents a la platja, per capbussar-se en zones escarpades, de roques o des dels espigons o per sortir de les zones vigilades. També han alertat sobre cops de calor.
Més de 200 atencions a persones amb discapacitat funcional
Pel que fa al bany adaptat per a persones amb discapacitat funcional, enguany s'ha acompanyat els sol·licitants del servei en 216 ocasions. Aquest servei facilita el bany al mar amb cadires amfíbies i altres materials i ajuts tècnics, acompanyant les persones que ho requereixen des de la seva arribada a la platja.
El personal de Creu Roja que ha atès aquest estiu les platges, en coordinació amb la policia local i els ajuntaments a què presta el servei, està format per un equip de 108 professionals, amb perfils molt diversos com socorristes aquàtics, patrons d'embarcació, personal d'infermeria i facultatius.