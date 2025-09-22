Salut
Arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la covid-19
Usuaris de residències, majors de 80 anys, embarassades, personal sanitari i infants conformen els primers objectius
El Departament de Salut ha fet el tret de sortida aquest dilluns a la campanya de vacunació contra la grip i la covid-19. El Govern destinat 14 milions d'euros a la compra d'1,6 milions de dosis de vaccins per a la grip, mentre que en el cas de la covid-19, l'executiu català subratlla que es distribuiran les dosis «que siguin necessàries» per als col·lectius recomanats.
La campanya es desplega en dues fases, la primera de les quals adreçada a usuaris de residències, majors de 80 anys i embarassades. Com a novetat, aquest any s'avança la vacunació al personal sanitari i als infants de 6 mesos a 5 anys, que únicament es vacunaran contra la grip. També es prioritzarà la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària.
Es preveu que aquesta primera fase de la campanya s'allargui unes tres setmanes, per la qual cosa la segona fase ha de començar el 13 d'octubre. Aquest dia s'obrirà la vacunació a la resta dels col·lectius indicats, és a dir, persones a partir de 60 anys, menors d'aquesta edat amb condicions de risc, residents a centres d'atenció a la discapacitat, docents i personal de serveis essencials, entre d'altres.
Segons dades que aporta el Departament de Salut, a Catalunya hi ha unes 63.000 persones que viuen en residències per a gent gran i més de 1.000 centres residencials. En la temporada anterior, la cobertura vacunal contra la grip en el col·lectiu resident va arribar al 79%.
Pel que fa a l’inici de la vacunació als infants d'entre 6 i 59 mesos, Salut remarca que cap a un terç dels contagis es donen en menors de 4 anys, que a l'hora poden contagiar familiars, professors o cuidadors. Per això, i per prevenir complicacions associades a la malaltia, els infants són un col·lectiu especialment prioritari en la campanya, segons apunta Salut.
Durant la temporada anterior la cobertura vacunal en aquesta franja d'edat va augmentar del 28,2% al 35,8%. Per als infants a partir dels 2 anys, es disposarà de vacuna d'administració intranasal.