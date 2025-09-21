Política
La CUP assegura que Aliança Catalana és un «instrument» de l'estat espanyol «per intentar dinamitar l'independentisme»
Casadevall assegura que la formació d'Orriols li va «molt bé» al PSC i al PSOE per presentar-se com a «més moderats»
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha assegurat que Aliança Catalana «és un instrument de l'estat espanyol per intentar dinamitar l'independentisme», com ha assegurat que ho va ser en el seu dia Ciutadans.
Ho ha dit en declaracions als mitjans a l'Escola d'Estiu de la formació, durant la qual la CUP ha debatut sobre els reptes del nou curs polític. Casadevall ha assegurat que Aliança «no és una força independentista» i ha afegit que «es limita a parlar d'immigració».
A més, ha dit que aquesta formació li va «molt bé» al PSC i al PSOE perquè els permet mostrar-se com a força «més moderada» contra l'independentisme. Ha afirmat que és un fet que «l'extrema dreta creix» i ha assegurat que des de la CUP la combatran «directament».
«No creiem que hi hagi un independentisme de dretes més enllà de Junts», ha dit Casadevall, al mateix temps que ha insistit que per a ells la formació de Sílvia Orriols no és una força independentista. A més, ha assegurat que hi ha «cert interès» a alimentar aquest partit.
Casadevall ha afirmat que ara s'està imposant una realitat sobre la qual fa temps que alerten i els titllaven d'alarmistes, i és «que l'extrema dreta creix». Ha afirmat, però, que és una tendència mundial i ha asseverat que «hi ha interessos que això sigui així». En aquest sentit, ha dit que si es compleix el creixement que indiquen les darreres enquestes serien uns resultats «molt preocupants».
Davant d'aquesta realitat, ha assegurat que la CUP hi serà per combatre-la amb la voluntat de construir un mur «amb qui faci falta» però que defensi una proposta «netament independentista». I és que ha assegurat que l'única manera de combatre l'extrema dreta és «construir un procés i un projecte polític nacionalista que parli de com alliberar els catalans de l'imperialisme espanyol».
Casadevall s'ha mostrat també crític amb Junts i ERC. Als primers els ha acusat d'una deriva cap a la dreta i als segons de mantenir una política de pactes amb un estat espanyol que «enganya». «No és el camí a recórrer», ha manifestat. Per això, ha reivindicat reforçar un independentisme «popular i d'esquerres». Ha reconegut que aquesta és ara una «aposta complicada» i en un moment en què el consens «serà complicat que es torni a donar» però ha insistit que és el camí a seguir.
En ser preguntat sobre la postura de la CUP sobre el traspàs de competències en immigració, ha afirmat que la CUP estarà sempre a favor de «més sobirania» i de tenir «totes» les competències. Ha valorat que el tema d'immigració «es barreja amb moltes altres qüestions» i ha considerat que si hi ha un element «racista» que s'ha de combatre «és l'estat espanyol i la seva llei d'estrangeria».
Cap a les municipals del 2027
La CUP ha reunit unes 300 persones en la seva Escola d'Estiu durant aquest cap de setmana. Casadevall ha explicat que la formació té la mirada posada en les eleccions municipals del 2027, quan volen revalidar alcaldies com la de Girona, Berga o Olesa, seguir creixent en nombre de candidatures i entrar «amb força» als consistoris de Barcelona, Lleida i Tarragona.