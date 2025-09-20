Política
Vox pregunta al PP si també «filtrejarà» amb Junts en el traspàs de competències en immigració a la Generalitat
Garriga critica la posició d'Albiol amb el Pacte Nacional per la Llengua i l'acusa de «blanquejar» l'independentisme
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha preguntat al PP si també «filtrejarà» amb Junts i votarà a favor del traspàs en competències en immigració que es debatrà al Congrés la setmana que ve. «Darrerament, hem vist un PP que comparteix plantejaments amb Junts i que fins i tot ha subscrit el Pacte Nacional per la Llengua. La gran pregunta és veure què faran ara amb el traspàs», ha dit Garriga abans de l'acte d'inici del curs polític de Vox aquest dissabte a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
El dirigent ha criticat la posició d'Albiol amb el Pacte Nacional per la Llengua i ha acusat els populars de «blanquejar» l'independentisme. «No permetrem que els que volen fer mal a Espanya tinguin cada cop més competències», ha dit. Garriga ha titllat l'acord pel traspàs de competències entre el PSOE i Junts «d'il·legalitat» i ha assegurat que Vox «no permetrà sota cap circumstància» que es faci realitat.
De fet, el líder d'extrema dreta ha explicat que el seu partit ha registrat una proposta al Congrés per retirar aquesta mesura del debat de la setmana que ve i ha dit que volen sol·licitar «els informes jurídics pertinents» per determinar si la mesura és o no constitucional.
«És un atropellament contra la unitat d'Espanya i contra l'interès general dels espanyols que no es pot permetre i que no permetrem. La gran pregunta és què farà el PP, ja que durant les darreres setmanes només l'hem vist filtrejar amb Junts», ha criticat Garriga, que ha retret als populars que comparteixin plantejaments polítics amb els de Puigdemont.
Garriga ha aprofitat l'ocasió per carregar contra l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que aquesta setmana va presentar una moció al ple de l'ajuntament que destacava la necessitat de protegir i augmentar l'ús del català i que proposava donar suport al Pacte Nacional per la Llengua. Una posició que va matisar després, assegurant que el text de la moció s'hauria d'haver expressat «d'una altra manera», ja que «donava peu a la confusió».
El líder de Vox ha acusat el PP de ser cada vegada més similar al PSOE i els ha retret «blanquegin» l'independentisme amb la idea que «s'ha d'impulsar el català perquè està perseguit». «Això és absolutament mentida i el que està demostrant el PP és que vol fer seguidisme a l'independentisme per poder-se abraçar després de les eleccions generals a Junts», ha criticat.
Preguntat per quines són les mesures en l'àmbit lingüístic que faria el seu partit si arribés a governar, Garriga ha apostat per «eliminar qualsevol imposició al català» i «suprimir totes les organitzacions que han fet del català una eina política», mencionant directament a l'ANC, Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua.
Acte d'inici del curs polític
Garriga ha fet aquestes declaracions minuts abans de l'inici de l'acte del curs polític de la formació al barri de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). A l'acte, que ha reunit unes 300 persones, hi ha intervingut Garriga, el portaveu parlamentari, Joan Garriga, i el portaveu de Vox a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Francisco J. González.