Política
Junqueras diu que Catalunya «mereix i necessita» un nou model de governança per totes les infraestructures
El president d’ERC lamenta «les dificultats que genera la incompetència de l’Estat»
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte que Catalunya «necessita i mereix» un altre model de governança «pel conjunt de les infraestructures» ferroviàries i aeroportuàries.
El republicà s’ha referit a «les dificultats que la incompetència de l’Estat i la manca d’ambició nacional d’altres formacions polítiques» generen, i ha apel·lat a tots els sectors de la societat a persistir en la demanda d’un nou model de finançament però també de més autogovern.
Davant l’anunci que Aena invertirà més de 3.000 milions per ampliar El Prat, Junqueras ha respost que «fa molts anys» que hi hauria d’haver connexions ferroviàries entre els aeroports» i que no hi són perquè «qui hauria d’haver pres les decisions no les ha pres».
En la reunió del Consell Nacional dels republicans, a Barcelona, Oriol Junqueras ha obert el seu parlament amb una crítica «a les formacions polítiques que no saben on són i no saben on van, i les que no saben on són i no volen anar enlloc». Davant d’això, el líder d’ERC ha dit que al seu partit li toca «aixecar el nivell de l’ambició nacional del país».
En aquesta línia, Junqueras ha insistit en la necessitat d’aconseguir tant un nou model de finançament com un model de governança per a les infraestructures que permeti «prendre les decisions des de Catalunya». En aquest punt s’ha referit a l’anunci fet aquesta setmana per Aena sobre una inversió milionària a l’aeroport del Prat, al qual ha replicat: «Sabem que fa anys que hi hauria d’haver connexions a tot el país i no existeixen perquè qui hauria d’haver pres aquestes decisions no les ha pres, i això estrangula la nostra activitat econòmica i embussa les nostres carreteres i genera dificultats en temps i recursos, i en el medi ambient».
Junqueras ha censurat la «incompetència de l’Estat» i les dificultats que això genera a l’economia catalana, i hi ha afegit aquí també la «manca d’ambició nacional de determinades formacions polítiques».
El president d’ERC ha proclamat que «cal un model de governança» pel conjunt de les infraestructures aeroportuàries i ferroviàries. «Catalunya ho necessita i mereix prendre aquestes decisions, i disposar dels recursos necessaris per tirar-les endavant».
Missatge als empresaris
Junqueras ha celebrat el pronunciament de patronals i sindicats en favor d’un nou model de finançament «més just», però els ha demanat que també «els acompanyin» en favor d’un major nivell d’autogovern en matèria d’infraestructures. «Hem de ser més eficaços, i no perdem l’oportunitat de tornar a demanar que ens acompanyin», els ha emplaçat des de la seu del partit a Barcelona.