Mobilitat
Restablerta la circulació dels trens d'alta velocitat Barcelona-Madrid després de dues hores tallada per un incendi
Els Bombers han autoritzat que els combois reprenguin la marxa després de comprovar l'estat de la infraestructura
La circulació de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha quedat restablerta en els dos sentits quan passaven pocs minuts de les 18.00 hores després d'un tall que s'ha allargat dues hores.
Un incendi prop de les vies entre Calatayud i Ricla ha afectat trens de totes les operadores d'aquesta línia. Només de Renfe, sis han quedat aturats per aquest tall.
Segons informa Adif, els trens que es trobaven aturats aniran reprenent la marxa «progressivament». Els Bombers han apagat l'incendi i han comprovat que la infraestructura es troba en bon estat.