Seguretat
Protecció Civil fa una crida a la precaució a les zones pròximes als rius i rieres després de les intenses pluges
Imma Solé assenyala que cal especial vigilància als rius Llobregat i Besòs
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, fa una crida a la precaució de la ciutadania especialment a les zones pròximes als rius i rieres després de les intenses pluges que han afectat el litoral central de Catalunya.
En declaracions a l'ACN, Solé ha explicat que les comarques més afectades han estat l'Anoia, el Vallès Oriental, el Barcelonès i el Maresme. Per tant, cal tenir especial vigilància a les zones pròximes als rius Llobregat i Besòs.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per acumulació de pluja. Entre les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental han caigut més de 100 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores. Els Bombers han atès més de 200 avisos per pluja.