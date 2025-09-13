Política
El Govern fa una «crida» a formar-se per a «treballar en la futura empresa de Rodalies»
Paneque ho situa com una prioritat del Departament, juntament amb els trens i les vies
El Govern ha fet una «crida» a la formació ferroviària de cara al traspàs de Rodalies. Així ho ha assegurat aquest dissabte la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova.
«A més dels trens, les vies i la millora del sistema de Rodalies i regionals, és absolutament imprescindible que fem una crida a aquestes persones que han de treballar en la futura empresa de Rodalies de Catalunya, una crida a la formació i a les vocacions ferroviàries de catalans i catalanes que vulguin dedicar el seu projecte vital a l'àmbit ferroviari», ha afirmat Paneque, que ha afegit que és «la tercera pota» que volen desenvolupar des del seu departament.
Augment de les nidificacions de tortugues
Després de Móra la Nova, la consellera de Territori s'ha desplaçat fins a Sant Jaume d'Enveja (Montsià), on ha visitat els nius de tortuga careta d'aquest estiu. Ha subratllat que ha estat un any de «rècord», amb 11 nius i 1.079 nous a tot el litoral català.
En aquest sentit, Paneque ha alertat que anirà en augment a conseqüència del canvi climàtic, i que suposarà un «repte» disposar de recursos humans, econòmics i tècnics per fer front a aquest augment de nidificacions.