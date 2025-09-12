Diari Més

Educació

Més de 200.000 estudiants de batxillerat i FP comencen aquest divendres el curs escolar

Hi ha 15.232 places vacants d'FP de grau mitjà i superior

Un grup d’alumnes de tallers formatius en un institut de Cornellà de Llobregat.

Un grup d’alumnes de tallers formatius en un institut de Cornellà de Llobregat.ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

El curs comença aquest divendres per als estudiants de batxillerat i FP de grau mitjà, superior, cursos d'especialització, programes de formació i inserció i arts plàstiques de grau mitjà. Són uns 273.207, segons la previsió del Departament d'Educació, més de 3.000 més que el curs passat. 

Del total, uns 103.811 faran batxillerat -1.989 més-, 80.189 FP de grau mitjà -319 més-, 78.417 FP superior -344 més-, un miler cursos d'especialització -333 més-, uns 8.000 programes de formació i inserció -+230- i uns 1.780 un grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. Educació ha explicat aquesta setmana que hi ha 15.232 places vacants d'FP de grau mitjà (7.795) i superior (7.437). A l'agost, va situar en 14.840 els sol·licitants sense plaça.

Per titularitat dels centres, dels 103.811 alumnes previstos a batxillerat, 69.949 el cursaran en un centre públic, 21.449 en un de concertat i 12.413 en un de privat. Pel que fa a l'FP de grau mitjà, 60.963 dels 80.189 estudiants són del sector públic, 6.841 del concertat i 12.385 del privat. Al grau superior, 52.016 són del sector públic, 14.558 del concertat i 11.853 del privat.

Per aquest curs, Educació ha ampliat l'oferta d'FP de grau mitjà en 3.097 places, la de grau superior en 1.050 i la dels cursos d'especialització en 270. A més, ha concentrat el procés de matriculació al juliol i la consellera Esther Niubó ha celebrat en diverses ocasions que ha funcionat bé. A l'agost, 81.479 alumnes tenien assignada plaça d'FP per aquest curs, 43.722 a un grau mitjà i 37.757 a un de superior. 

Niubó va celebrar llavors que es tractava d'una xifra "rècord" que suposava 12.407 assignacions més respecte al curs 2024-2025, quan van quedar sense plaça uns 30.000 estudiants. Pel que fa als sol·licitants que a l'agost estaven sense plaça, la conselleria va matissar que alguns ja estaven matriculats per cursar batxillerat o havien optat per altres estudis. Durant el procés de preinscripció es van rebre 96.319 sol·licituds.

tracking