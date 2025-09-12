Educació
Més de 200.000 estudiants de batxillerat i FP comencen aquest divendres el curs escolar
Hi ha 15.232 places vacants d'FP de grau mitjà i superior
El curs comença aquest divendres per als estudiants de batxillerat i FP de grau mitjà, superior, cursos d'especialització, programes de formació i inserció i arts plàstiques de grau mitjà. Són uns 273.207, segons la previsió del Departament d'Educació, més de 3.000 més que el curs passat.
Del total, uns 103.811 faran batxillerat -1.989 més-, 80.189 FP de grau mitjà -319 més-, 78.417 FP superior -344 més-, un miler cursos d'especialització -333 més-, uns 8.000 programes de formació i inserció -+230- i uns 1.780 un grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. Educació ha explicat aquesta setmana que hi ha 15.232 places vacants d'FP de grau mitjà (7.795) i superior (7.437). A l'agost, va situar en 14.840 els sol·licitants sense plaça.
Per titularitat dels centres, dels 103.811 alumnes previstos a batxillerat, 69.949 el cursaran en un centre públic, 21.449 en un de concertat i 12.413 en un de privat. Pel que fa a l'FP de grau mitjà, 60.963 dels 80.189 estudiants són del sector públic, 6.841 del concertat i 12.385 del privat. Al grau superior, 52.016 són del sector públic, 14.558 del concertat i 11.853 del privat.
Per aquest curs, Educació ha ampliat l'oferta d'FP de grau mitjà en 3.097 places, la de grau superior en 1.050 i la dels cursos d'especialització en 270. A més, ha concentrat el procés de matriculació al juliol i la consellera Esther Niubó ha celebrat en diverses ocasions que ha funcionat bé. A l'agost, 81.479 alumnes tenien assignada plaça d'FP per aquest curs, 43.722 a un grau mitjà i 37.757 a un de superior.
Niubó va celebrar llavors que es tractava d'una xifra "rècord" que suposava 12.407 assignacions més respecte al curs 2024-2025, quan van quedar sense plaça uns 30.000 estudiants. Pel que fa als sol·licitants que a l'agost estaven sense plaça, la conselleria va matissar que alguns ja estaven matriculats per cursar batxillerat o havien optat per altres estudis. Durant el procés de preinscripció es van rebre 96.319 sol·licituds.