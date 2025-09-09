Mobilitat
Illa i Paneque es reuneixen amb els presidents de Renfe i Adif per abordar les incidències a Rodalies
A la trobada hi participa el comissionat per al traspàs, Pere Macias
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'han reunit aquest dimarts amb el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el d'Adif, Luis Pedro Marco, per abordar les incidències a Rodalies.
A la trobada, que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat abans de l'habitual Consell Executiu, també hi ha assistit el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, entre altres.
La cita estava prevista inicialment per a la setmana passada, però es va ajornar per "qüestions d'agenda" després de l'anunci de la trobada d'Illa amb l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les.