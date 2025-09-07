Societat
La Societat Catalana d’Urgències insta Salut a trobar «solucions» per ingressar més ràpid els pacients que ho necessiten
El suïcidi d’una dona a l’Hospital de Terrassa centra el debat en la situació a urgències i l’atenció a la salut mental
La presidenta de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències, Mireia Puig, ha demanat a l’administració «solucions» davant l’increment dels pacients que són visitats a urgències i necessiten ingressar a l’hospital.
La mort per suïcidi d’una pacient a l’Hospital de Terrassa ha tornat a situar el debat en l’atenció a la salut mental i la situació a les urgències en un context d’elevada activitat assistencial.
En declaracions a l'ACN, Puig ha explicat que fa temps que estan «preocupats» per un increment «molt important» de visites a urgències i de les esperes perquè un pacient que necessita ingressar sigui pujat a planta.
Puig ha avisat que aquesta situació impacta en l’assistència i augmenta «els riscos» per als pacients i els professionals.