Societat
L'independentisme prepara un 11S descentralitzat amb el repte de frenar la desmobilització
Se celebraran tres manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Tortosa
Amb l'independentisme fora del Govern i sense majoria al Parlament de Catalunya, l'ANC i altres entitats afins preparen una Diada de l'11 de setembre descentralitzada, amb tres manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Tortosa i amb el repte de frenar la desmobilització de les bases.
Lluny de les grans demostracions de força dels anys més intensos del procés, les manifestacions independentistes de la Diada han anat perdent força en els últims temps.
En l'edició de 2024 -la primera amb Lluís Llach al capdavant de l'ANC i amb Salvador Illa a la Generalitat-, també va tenir un format descentralitzat i va congregar prop de 75.000 persones a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa, una de les xifres més baixes des de l'inici del procés i inferior a les 115.000 de 2023.
Desunió política i una moral en hores baixes
Les cicatrius que va deixar la ruptura del govern de coalició d'ERC i JxCat el 2022 -quan Junts va abandonar l'executiu que presidia Pere Aragonès- continuen visibles: no hi ha un full de ruta compartit entre els partits, que rivalitzen per l'hegemonia en aquest espai i que mantenen al capdavant dels seus projectes dos líders amb nul·la química entre ells: Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
La no aplicació de la llei d'amnistia als principals líders del 'procés' -sobre Puigdemont encara pesa una ordre de detenció que li impedeix tornar amb normalitat i Junqueras continua inhabilitat-, el predomini del PSC a les principals institucions catalanes i la falta d'un horitzó il·lusionant contribueixen al fet que la moral de l'independentisme estigui ara mateix per terra, amb un únic atenuant: el paper clau que juguen JxCat i ERC a Madrid.
A enrarir l'ambient a les files independentistes està ajudant l'auge d'Aliança Catalana a les enquestes: l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat augura que la formació que lidera Sílvia Orriols es dispararia de 2 a 10-11 escons, a costa sobretot de JxCat.
Hissada de bandera al Parlament
Una de les novetats en les celebracions oficials d'aquest any és que arrencaran la vigília de la Diada amb un acte solemne davant de la façana del Parlament, on s'ha instal·lat un màstil de 25 metres en què serà hissada una senyera de sis per nou metres, que onejarà de forma permanent a partir de dimecres.
Finalitzat l'acte, el Parlament recuperarà la tradicional recepció institucional amb representants del món polític, econòmic, cultural i social de Catalunya, que se celebrava des de 1980 i que va quedar interrompuda el 2008 per la crisi econòmica.
A les 21:00 hores del dia 10, s'emetrà el discurs institucional del president català, Salvador Illa, que a primera hora de l'endemà estrenarà les ofrenes florals al monument a Rafael Casanova a Barcelona.
Barcelona, Girona i Tortosa: els tres focus de l'11S
Sota el lema «Més motius que mai. Independència», l'ANC, Òmnium Cultural i cinc entitats independentistes més convoquen una triple manifestació simultània -Barcelona, Girona i Tortosa- que arrencarà, com cada any, a les simbòliques 17.14 hores.
Combatre la «desnacionalització», defensar el català i denunciar l'«espoli fiscal» de Catalunya seran els eixos reivindicatius de la mobilització, que a Barcelona discorrerà des de Pla de Palau fins al monument a Colom i culminarà amb el discurs del president de l'ANC, Lluís Llach.
La CUP i altres organitzacions de l'esquerra independentista convoquen la seva pròpia manifestació al centre de Barcelona, en una Diada que es tancarà amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), a les 20:00 hores.