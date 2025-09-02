Política
Illa celebra el «diàleg» amb Puigdemont mentre l'expresident destaca que «no hi ha una situació de normalitat»
Els dos dirigents s'han reunit a Brussel·les per primera vegada durant una hora i mitja
El president Salvador Illa ha valorat el «diàleg» que ha pogut mantenir aquest dimarts a Brussel·les amb Carles Puigdemont, mentre l'expresident ha diferit que encara no hi ha normalitat política. Després de reunir-se per primera vegada durant hora i mitja, el president de la Generalitat ha defensat que «el diàleg és el motor de la democràcia perquè Catalunya continuï avançant», i que «avui en donem un bon exemple».
En canvi, el líder de Junts ha assenyalat que la trobada no ha pogut tenir lloc al Palau i que «ha tornat a quedar clar que no vivim en una situació de normalitat». En un missatge a X, Salvador Illa ha assegurat que s'ha reunit amb Puigdemont «tal com ha fet amb la resta d’expresidents de la Generalitat». La trobada ha tingut lloc un any després de la seva investidura com a president de la Generalitat.
A la mateixa xarxa social, Carles Puigdemont ha agraït a Illa «l'amabilitat i la conversa». No obstant això, ha afegit que «en situació de normalitat democràtica, aquesta reunió s'hauria hagut de produir fa molts de mesos i no pas a Brussel·les sinó al Palau de la Generalitat, a la capital de Catalunya».
El president de la Generalitat ha arribat a Brussel·les al voltant de les 15 h, després d'haver encapçalat la reunió del Consell Executiu al Palau de la Generalitat al matí. Puigdemont ha arribat a la delegació del Govern acompanyat de Daniel Mundet, expresident del Casal Català de Brussel·les i assessor del líder de Junts. A les 16.15 h, a l'hora prevista, ha començat la reunió, amb una llarga encaixada de mans i un ambient de cordialitat.
Reunió a la delegació del Govern a la UE
La trobada, en una sala sense banderes ni simbologia a la delegació del Govern davant la UE, ha durat aproximadament una hora i mitja. Tots dos han abandonat l'edifici amb els seus respectius cotxes, sense fer declaracions a la premsa.
Aquesta reunió arriba justament en un curs polític que estarà marcat per l'aplicació de la llei d'amnistia, però també de negociacions complexes per als governs espanyol i català a l'hora d'intentar aprovar pressupostos. En el cas del Congrés, els 7 vots de Junts seran determinants.
Junts espera Sánchez
A parer de Junts, la reunió entre Illa i Puigdemont arriba més tard del que haguessin volgut. Fa mesos que el partit de Puigdemont critica que el president de la Generalitat no li aplica l'«amnistia política». En aquest sentit, el partit de Puigdemont ha criticat que «perdés l'oportunitat» de fer-ho en la ronda de trobades que Illa va fer amb els expresidents Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès a l'inici de la legislatura. També li han retret que no hagi aprofitat els dos viatges anteriors a Brussel·les per a trobar-s'hi.
Aquest mateix dimarts, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la reunió ha tingut lloc per les «instruccions» que ha rebut Salvador Illa de Pedro Sánchez. Justament apunten cap a una hipotètica entre Puigdemont i el president espanyol, que seria «important» i suposaria una «amnistia política» per a l'expresident.