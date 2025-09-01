Política
Illa ajorna la reunió amb Renfe i Adif fins al 9 de setembre
La cita s'ha endarrerit una setmana per la trobada del president amb Carles Puigdemont a Brussel·les
La reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els responsables de Renfe i Adif per concretar les mesures per reduir les incidències a Rodalies se celebrarà el dia 9 de setembre i no aquest dimarts, tal com estava previst.
Segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa per presentar un conjunt de millores a les línies de bus interurbanes, el canvi s'ha produït per «qüestions d'agenda», després de l'anunci, aquest matí, de la trobada que mantindran demà l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les. Paneque, però, ha evitat avançar quines mesures es proposaran implementar a l'espera de la celebració de la reunió amb Renfe i Adif.
La trobada prevista per aquest dimarts entre la Generalitat i els responsables d'Adif i Renfe havia de servir per concretar les mesures que havien d'aplicar tant el gestor de la infraestructura com l'operadora per fer front a les nombroses incidències en el servei de Rodalies, com les de les darreres setmanes. En un primer contacte fa uns dies, Illa ja els va reclamar mesures «estructurals i contundents».
La consellera de Territori ha admès que l'actual Govern es va trobar amb un àmbit de Rodalies «pitjor» del que esperava i ha insistit que cal seguir impulsant les obres per millorar la infraestructura. «És un aspecte fonamental», ha conclòs. Paneque ha insistit que un altre aspecte a millorar, de cara a un futur més immediat, és la informació de l'usuari en cas d'incidència.