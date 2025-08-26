Transport
El Govern reclama a Adif i Renfe mesures "estructurals" per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana
Illa es reunirà dimarts que ve amb responsables de les companyies per concretar les actuacions
El Govern s'ha reunit aquest dimarts amb responsables d'Adif i Renfe per traslladar-los que calen mesures "estructurals i contundents" per tal d'evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. La consellera de Política Territorial i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que calen noves mesures "més enllà del pla de xoc vigent".
Per tal de concretar-les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, presidirà una nova reunió dimarts que ve amb representants de les dues companyies. Paneque ja ha apuntat els àmbits en què hi ha més marge de millora: les incidències vinculades amb les infraestructures més velles i amb les obres que s'estan fent.