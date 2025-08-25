Societat
Alerta sanitària per possible presència de partícules metàl·liques en galetes Pim's de taronja
El lot afectat s'ha distribuït a Catalunya i altres territoris
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha avisat de la possible presència de partícules metàl·liques en galetes de la marca Fontaneda i recomana no consumir-ne. Es tracta del lot OHT1153212 de Pim's Naranja, unes galetes de bescuit i xocolata amb un farcit de taronja.
Ha llançat l'alerta la Comunitat de Madrid i les remeses afectades s'han distribuït a Andalusia, les Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Cantàbria, el País Valencià i el País Basc. L'empresa Mondelez, que fabrica les galetes, ha informat que les unitats afectades tenen el codi de barres 7622201639815 i el 30 d'abril de 2026 com a data de caducitat. La resta de productes Fontaneda no estan afectats per aquesta contaminació, asseguren.