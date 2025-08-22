Catalunya
Desenes de vaixells sortiran de Barcelona cap a Gaza en la «major missió humanitària»
En l’acció hi participaran figures públiques com ara l’activista Greta Thunberg, que anirà en una de les embarcacions
Desenes de vaixells sortiran el pròxim 31 d’agost del port de Barcelona cap a Gaza en la «major missió humanitària» organitzada des del bloqueig a la Franja. Així ho han anunciat aquest divendres representants de la Global Sumud Flotilla 2025, una acció que també comptarà amb sortides des d’altres ports, com la de Tunísia el pròxim 4 de setembre.
La iniciativa comptarà amb figures públiques com ara artistes i activistes. La sueca Greta Thunberg sortirà en una de les embarcacions des de Barcelona. Així mateix, el Moll de la Fusta acollirà des del dia 29 al mateix 31 activitats culturals, polítiques i de mobilització ciutadana en suport a aquesta acció.
Un dels membres del grup de coordinació de la Global Sumud Flotilla 2025, Saif Abukeshek, ha informat que més de 28.000 persones s’han inscrit per participar de la iniciativa, tot i que seran centenars els que salparan des de la flota organitzada. En una atenció als mitjans de comunicació des de plaça del Rei de Barcelona, Abukeshek ha assegurat que s’especificarà el nombre exacte més endavant i que s’han reservat els detalls dels ports i vaixells concrets en un intent de seguretat. Tots els participants s’han sotmès a una preparació obligatòria per ser seleccionats.
«Entre la combinació del que sortirà de Tunísia i de Barcelona i d’altres ports del Mediterrani, és la major missió humanitària que s’ha organitzat des del bloqueig a Gaza», ha afirmat Abukeshek.
Així mateix, s’ha triat el port de Barcelona perquè des de l’entitat tenen la «seguretat» que la societat civil a Catalunya romandrà «en peu» i impedirà qualsevol intent de sabotatge, així com a Tunísia perquè hi ha un moviment social «molt fort», ha remarcat l’activista.
Diferents col·lectius per vaixell
Abukeshek ha comunicat que hi haurà un vaixell format per únicament dones i un per veterans dels Estats Units que han servit a l’exèrcit, entre d’altres. També hi haurà metges i confien que la representació d’aquests col·lectius funcioni com a «mesura de protecció» perquè els vaixells puguin passar.
Des de l’organització, calculen que la flota trigarà entre set i vuit dies en arribar a Gaza. Hi participaran activistes de 44 països que portaran també aliments i altres recursos humanitaris.
Crida a una «sortida simbòlica» d'altres vaixells
S’ha fet una crida a altres vaixells perquè també es mobilitzin el dia 31 a tot el món i a «tots els llocs on hi ha aigua», tant mar com riu, perquè la gent pugui sortir de manera «simbòlica» a la missió.
Abukeshek ha assegurat que durant els altres dies de sortida hi haurà mobilitzacions, amb una participació més amplia d’actors de la societat civil, representació de figures públiques i artistes: «Volem que serveixi com a mesura de protecció i de pressió per al govern genocida d’Israel».
Organitzacions participants
Pel que fa a les organitzacions participants, Global Movement to Gaza és un moviment que organitza accions de solidaritat mundial per donar suport a Gaza, Freedom Flotilla Coalition compta amb 15 anys d’experiència en missions del mar, Magreb Sumud Flotilla desenvolupa missions de solidaritat amb seu al nord d’Àfrica i Sumud Nusantara és un comboi liderat per persones de Malàisia i altres vuit països que s’inspira per l’esperit palestí de resiliència (Sumud).
Aquestes entitats s’han unit per formar la coalició internacional Global Sumud Flotilla, que ha coordinat aquestes tripulacions amb suport legal per dur a terme una acció coordinada per «augmentar el cost polític de qualsevol agressió».