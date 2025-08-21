Carreteres
La xarxa de carreteres de la Generalitat serà un banc de proves per a la IA
El projecte europeu 'ELLIOT' compta amb una inversió de més de 25 milions, es testejaran models relacionats amb la conducció autònoma i la seguretat viària
La xarxa de carreteres de la Generalitat serà un banc de proves per a la intel·ligència artificial (IA) aplicada a la conducció autònoma i la seguretat viària. En el marc del projecte europeu ELLIOT, s'invertiran 25 milions en els pròxims quatre anys per a desenvolupar algoritmes i testejar models, segons ha explicat el Departament de Territori en un comunicat.
La conselleria que encapçala Sílvia Paneque facilitarà la plataforma física i dades que serviran per entrenar models i simuladors de conducció autònoma. Tot plegat pretén desenvolupar noves capacitats de la IA a Europa, mitjançant dades reals i casos d'ús concrets, i està sota el programa Horizon Europe. En el projecte hi participen prop d'una trentena d'institucions, universitats, empreses i centres d'investigació de 12 països diferents.