Meteorologia
L'onada de calor d'aquest agost és una de les més llargues i intenses des que es tenen registres
La temperatura màxima s'ha registrat a la Ribera d'Ebre, amb gairebé 44 ºC
L'onada de calor d'aquest agost és una de les més llargues i intenses des que es tenen registres, per darrere de les onades que es van viure el mateix mes l'any 2023 i el 2003. Així ho indica un informe del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que analitza la darrera onada de calor, que ha durat onze dies, i destaca la seva persistència.
«El tret més destacable d'aquesta ha estat la durada de la calor intensa, que ha estat persistent durant molts dies», indica Aleix Serra, cap de Control de Qualitat de Dades. L'onada de calor es va donar oficialment per iniciada el passat dia 8 d'agost i per tancada aquest dilluns dia 18 d'agost, amb una durada total d'onze.
Pel que fa a distribució, la calorada ha estat especialment intensa a les comarques del litoral i prelitoral, on algunes estacions han arribat a superar el llindar de calor intensa un total de 7 dies. Així mateix, 10 de les 121 estacions automàtiques de la XEMA amb més de 20 anys de dades han registrat la seva màxima absoluta, la major part situades prop de la costa. En canvi, a la Catalunya Central hi ha zones que no han assolit cap dia el seu llindar, tot i que hi ha fet molta calor.
La temperatura més alta de l'episodi s'ha donat a la Ribera d'Ebre, amb 43,8 °C a Vinebre (el dia 11) i a Benissanet (el dia 16). "Estem donant per normals, valors de temperatura que no ho són. Tenir 43 °C a Catalunya era un fet totalment excepcional, però ara s’ha observat en sis dels últims set estius", adverteix Serra.
La temperatura nocturna també ha estat molt elevada, amb mínimes per sobre dels 25 °C a sectors del litoral i zones elevades del prelitoral, i properes als 30 °C a punts del Cap de Creus la nit del 16 al 17 d'agost, amb vent del nord.
El fum dels incendis frena la pujada de temperatura
El diumenge 17 d'agost es presentava un dia extraordinàriament càlid, que podria considerar-se el pic de l’onada, sobretot a sectors costaners del sud de Catalunya (Camp de Tarragona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre). Ara bé, el vent del nord-oest va implicar l'arribada massiva de fum dels incendis actius a l'oest de la península, fet que va implicar una reducció de més d'un 30% de la irradiància solar a l'oest de Catalunya durant les hores centrals del dia, fet que probablement va frenar la pujada de temperatura, segons el Meteocat. Així, les màximes van ser elevades, superiors als 40 °C en alguns punts, però no tant com es preveia i sense nous rècords.