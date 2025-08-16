Mobilitat
Cues en la facturació i retards en la recollida d'equipatges de l'aeroport del Prat per les vagues
British Airways cancel·la dos vols i la UGT manté que Ryanair fa un «ús abusiu» dels serveis mínims
L'aeroport del Prat presenta algunes cues en els taulells de facturació i retards en la recollida d'equipatges per les dues convocatòries de vaga que hi ha aquest dissabte. D'una banda, la de Ryanair, aerolínia que el sindicat UGT insisteix a dir que està fent un «ús abusiu» dels serveis mínims; i la del grup Menzies, que dona servei a una dotzena de companyies aèries.
Durant el matí les pantalles de l'aeroport tan sols han informat de quatre vols cancel·lats: un cap a Londres de British Airways, companyia afectada per la protesta a Menzies, i dos cap a Montreal i Toronto, que s'atribueixen a la vaga de personal de cabina d'Air Canada. Pel que fa a les arribades, també hi ha hagut una cancel·lació de British Airways.
«No estem aquí de forma gratuïta ni voluntària», ha denunciat el responsable d'UGT del sector aeri, Josep Ramírez, en declaracions als mitjans de comunicació des de la terminal 1, la més afectada per les aturades d'aquest dissabte. «Els drets dels treballadors s'han de respectar», ha afegit. El sindicat manté les seves reivindicacions i per ara no té prevista cap mediació ni amb Ryanair -a través de l'empresa Azul Handling- ni amb Menzies.
Les cues s'han observat a primera hora del matí, ja que bona part dels passatgers han anat amb més antelació de l'habitual a l'aeroport per evitar problemes amb els vols. «Hi ha menys personal i hem de complir amb totes les normatives de seguretat de l'aeroport, evidentment tot s'endarrereix una mica», ha dit el sindicalista. «No és el nostre interès que hi hagi una manca d'atenció als avions, però el que farem sempre és complir amb la norma», ha afegit.
La UGT reclama a Ryanair que «repensi el que està fent»
El govern espanyol va fixar uns serveis mínims d'entre el 35% i el 83%. La UGT ha assegurat que Menzies ha complert i ha fet un ús «correcte» del percentatge que se li ha requerit per aquest dissabte, del 74%. Els treballadors del grup han dut a terme la primera jornada de protestes, mentre que en el cas de Ryanair ja van començar aquest divendres.
La UGT ha reiterat que en el segon dia d'aturades Ryanair ha continuat vulnerant el dret a vaga dels treballadors i ha refermat que ho denunciaran a la Inspecció de Treball i l'Audiència Nacional. «Li demanem que repensi el que està fent, entenem que els serveis mínims declarats pel Ministeri ja són abusius i, a sobre, Ryanair li dona una volta més i els concentra dins les franges horàries de la vaga», ha criticat Ramírez.
El sindicat ha evitat concretar xifres sobre l'afectació de la vaga en tota l'operativa. «No podem fer una avaluació massa àmplia del que passarà», ha dit la UGT. «És primera hora i el dia és ben llarg, veurem si hi ha un efecte domino o no», ha agregat Ramírez.
En el cas de Menzies, cal recordar que entre les aerolínies afectades hi ha Emirates, British, Avianca, Latam, American Airlines o Aer Lingus, entre altres.
Els passatgers s'anticipen
Preguntats per l'ACN, diversos passatgers han explicat que s'han volgut anticipar a les aturades i s'han desplaçat a l'aeroport amb més temps de l'habitual. «Hem vingut abans i no ens ha afectat massa, hem trobat una mica més de cua, però no excessiva», ha explicat el Harold, que viatjava amb British Airways. «Espero que puguem volar perquè les maletes ja les hem facturat i si no seria un problema gros», ha apuntat.
En una línia similar, la Belén, que volava cap a Indonèsia, ha explicat que cap a les 12 h ja no ha trobat tantes cues. «No hem vist cap problema, ha anat tot genial», ha explicat la passatgera que volava amb Emirates.
Sí que han patit més les conseqüències de les protestes els passatgers que viatjaven al Canadà, afectats per la vaga a Air Canada. L'aerolínia ha suspès totes les seves operacions previstes arreu del món per la vaga que han declarat 10.000 assistents de vol. «Ens ho han canviat tot», ha dit l'Steve, un passatger afectat per la cancel·lació del vol cap a Toronto. «Ara hem de volar primer a Boston i el que havia de ser un vol de 9 hores en seran 25», ha lamentat, tot i que ha agraït que en el seu cas hagin pogut trobar una alternativa.
Les vagues han arribat en un dels caps de setmana d'estiu amb més moviment a l'aeroport del Prat, que té previstes al voltant d'un miler d'operacions. Per aquest dissabte Aena va informar que n'hi havia programat 936. Les aturades es mantindran aquest diumenge, quan la infraestructura té previstos 1.029 vols.