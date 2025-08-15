Diari Més

Normalitat a l'Aeroport del Prat en el primer dia de vaga del personal de terra de Ryanair

UGT denuncia vulneració al dret de vaga i ho denunciaran a Inspecció de Traball i l'Audiència Nacional

Cua dels taulells de Ryanair a la T2 de l'Aeroport del Prat.ACN

ACN

La T2 de l'Aeroport del Prat presenta normalitat aquest divendres, festiu de la Mare de Déu d'Agost, en el marc de la vaga parcial de la plantilla del servei de terra de Ryanair, a través de l'empresa Azul Handling. 

Tot i que UGT xifra el seguiment de la vaga en un 80%, denuncia que als aeroports de Barcelona i Girona s'han programat vols protegits en les franges horàries en què s'ha previst la protesta, un fet que, asseguren, vulnera el dret a la vaga. Per això, ho denunciaran a Inspecció de Treball i a l'Audiència Nacional, ja que tenen constància que s'ha repetit en altres aeroports de l'Estat, entre els quals el de Madrid. Pel que fa als passatgers, molts han avançat l'arribada a l'aeroport per si hi havia problemes amb els vols.

