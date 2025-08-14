Meteorologia
Activada l’alerta per calor intensa amb la previsió que afecti tot Catalunya fins dissabte
Protecció Civil demana extremar les precaucions i tenir cura de les persones més vulnerables
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del pla Procicat per calor intensa a partir d’avui i que demà i demà passat s’estendrà gairebé a tot Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que l’avís per calor intensa s’allargui fins dissabte al vespre, sobretot a partir de divendres, quan les comarques més afectades seran la Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, a les Terres de l’Ebre. La calor intensa també afectarà tot el litoral i prelitoral català i les comarques del sud de Ponent.
Dissabte, l’avís és pràcticament generalitzat. Protecció Civil demana extremar les precaucions i vetllar pel benestar de les persones més vulnerables. Algunes de les mesures que es recomanen en aquests episodis és hidratar-se molt sovint i evitar fer esport a l’aire lliure en les hores de més calor.
El Departament de Salut també posa l'accent en la cura de les persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, que poden no tenir sensació de set encara que s’estiguin deshidratant. En aquest sentit, es recomana visitar un cop al dia, en la mesura del possible, familiars o persones grans que viuen soles per assegurar que estan bé. També demana no deixar mai un infant tancat dins el vehicle, ni que sigui per poca estona. En el cas dels animals, cal pensar en el seu benestar i treure’ls a passejar en les hores més fresques i que durant el dia estiguin a l’ombra i tinguin aigua a l’abast.