Diari Més

Societat

Drets Socials impulsa 830 millores d'accessibilitat amb més de 14 MEUR dels fons Next Generation

Les intervencions arreu de Catalunya han suprimit barreres arquitectòniques i han incorporat sistemes de senyalització

Imatge d'arxiu d'una persona treballant en la millora de la rampa d'accès al circ romà de Tarragona

Imatge d'arxiu d'una persona treballant en la millora de la rampa d'accès al circ romà de TarragonaNeus Bertola

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

El Departament de Drets Socials i Inclusió ha impulsat 830 actuacions d'accessibilitat amb una inversió global de més de 14 MEUR procedents dels fons europeus Next Generation. 

Les intervencions s'han realitzat arreu de Catalunya i han consistit tant en l'accessibilitat física -com ara la supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació d'ascensors i rampes o l'adequació de cambres higièniques- com l'accessibilitat comunicativa, mitjançant la incorporació de sistemes de senyalització visual i tàctil, bucles magnètics, materials en lectura fàcil o suports digitals accessibles. L'objectiu, segons Drets Socials i Inclusió, és fer realitat entorns més inclusius i accessibles arreu del territori.

Les actuacions executades s'han distribuït en tres àmbits principals: entitats socials (111 projectes amb una inversió d'1,3 MEUR, millorant l'accessibilitat en serveis i equipaments gestionats per entitats del tercer sector), Generalitat de Catalunya (190 accions en diversos serveis públics i infraestructures pròpies, amb una inversió de 9,1 MEUR) i món local (un total de 75 ajuntaments han completat 529 accions per adaptar espais i serveis municipals, amb un finançament de 3,6 MEUR). 

Aquest conjunt d'actuacions forma part de l'estratègia de transformació dels serveis socials que impulsa Drets Socials i Inclusió, que gestiona actualment més de 400 milions d'euros provinents dels fons Next Generation EU.

tracking