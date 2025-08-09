Societat
Drets Socials impulsa 830 millores d'accessibilitat amb més de 14 MEUR dels fons Next Generation
Les intervencions arreu de Catalunya han suprimit barreres arquitectòniques i han incorporat sistemes de senyalització
El Departament de Drets Socials i Inclusió ha impulsat 830 actuacions d'accessibilitat amb una inversió global de més de 14 MEUR procedents dels fons europeus Next Generation.
Les intervencions s'han realitzat arreu de Catalunya i han consistit tant en l'accessibilitat física -com ara la supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació d'ascensors i rampes o l'adequació de cambres higièniques- com l'accessibilitat comunicativa, mitjançant la incorporació de sistemes de senyalització visual i tàctil, bucles magnètics, materials en lectura fàcil o suports digitals accessibles. L'objectiu, segons Drets Socials i Inclusió, és fer realitat entorns més inclusius i accessibles arreu del territori.
Les actuacions executades s'han distribuït en tres àmbits principals: entitats socials (111 projectes amb una inversió d'1,3 MEUR, millorant l'accessibilitat en serveis i equipaments gestionats per entitats del tercer sector), Generalitat de Catalunya (190 accions en diversos serveis públics i infraestructures pròpies, amb una inversió de 9,1 MEUR) i món local (un total de 75 ajuntaments han completat 529 accions per adaptar espais i serveis municipals, amb un finançament de 3,6 MEUR).
Aquest conjunt d'actuacions forma part de l'estratègia de transformació dels serveis socials que impulsa Drets Socials i Inclusió, que gestiona actualment més de 400 milions d'euros provinents dels fons Next Generation EU.