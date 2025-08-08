Política
Puigdemont reivindica la seva tornada de l'exili ara fa un any
El líder de Junts diu que tenia el deure «d'evitar la seva detenció» i defensa que aquell dia «va derrotar» l'Estat
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat «el risc» que va assumir ara fa un any quan va tornar a Catalunya després de gairebé set anys a l'exili. «Calia posar en evidència una anomalia democràtica greu» ha afirmat en una publicació a la xarxa social X.
Puigdemont ha reconegut que era «conscient» de «l'enorme risc» de ser detingut i enviat a Madrid per a ser «empresonat de manera incondicional», però ha apuntat que el seu deure era precisament evitar aquesta detenció. «El dia va acabar amb una derrota del sistema espanyol, i es tractava d'això: de trencar els plans repressors que tenien preparats per nosaltres. Perquè si em volen tancat i inhabilitat, el meu deure és fer exactament el contrari», ha sentenciat.
Puigdemont ha assegurat que després de ser elegit diputat al Parlament «tenia el dret i el deure» de ser a la sessió d'investidura de l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa, i que l'ordre de detenció dictada pel Tribunal Suprem (TS) «no podia inhabilitar» aquest dret. «Per això jo volia accedir al meu escó, al marge del que després hauria pogut passar», ha dit.
També ha recordat que fa un any la llei d'amnistia ja havia estat aprovada i havia entrat en vigor i que el TS no podia «vulnerar-ne ni la lletra ni l'esperit». «Havia d'assumir el risc de trencar costures per denunciar un fet gravíssim, que és que el sistema espanyol assumeix l'incompliment flagrant d'una llei en vigor», ha lamentat.
«Calia posar en evidència una anomalia democràtica greu, i calia posar-hi un focus gran davant la passivitat de Pedro Sánchez de denunciar l'actitud colpista del Suprem i davant l'estratègia de normalitat que Illa volia imposar com a base de l'estratègia més profunda de desnacionalitzar Catalunya», ha criticat.
Amb tot, Puigdemont ha conclòs que la jornada va acabar amb «una derrota» del sistema espanyol. «Es tractava de trencar els plans repressors que els espanyols tenen preparats per nosaltres. Per això aviat farà vuit anys que soc a l'exili, per mal que pesi alguns. Perquè si ells em volen tancat i inhabilitat, el meu deure és fer exactament el contrari», ha sentenciat.